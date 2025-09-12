Ecco gli svincolati di lusso che cercano squadra | Occhio al rinforzo last minute in Serie A

In Serie A il mercato è chiuso, ma potrebbe ancora arrivare qualche rinforzo a parametro zero tra gli svincolati

In Serie A il mercato si è chiuso e tanti sono stati gli affari portati a termine così come quelli sfumati. Il Napoli è stata sicuramente la squadra che ha coperto tutte le sue esigenze. In azzurro sono arrivati grandissimi campioni come De Bruyne, ma anche elementi giovani e forti come Lucca ed Hojlund.

La Juventus, soprattutto negli ultimi giorni, è riuscita a rendere ancora più competitiva la sua squadra. I bianconeri sono riusciti ad acquistare elementi come Joao Mario, Zhegrova, Openda e Jonathan David. Per l’Inter, invece, è stato il mercato delle occasioni perse visto che non sono arrivati nè Leoni, andato al Liverpool, e nè Lookman, rimasto all’Atalanta.

Anche il Milan ha fatto un mercato incompleto, visto che Allegri aveva chiesto un difensore esperto ed un centravanti da tanti gol e invece è arrivato, come elemento d’esperienza, solamente Adrien Rabiot.

Intanto, per qualche squadra, potrebbe esserci ancora qualche occasione. Infatti, se il mercato si è chiuso, non lo è quello dei parametri zero con tante occasioni che si potrebbero presentare.

Serie A, ecco gli svincolati che potrebbero arrivare in Italia

Il mercato si è chiuso da circa una settimana, ma tanti sono i giocatori che si trovano senza contratto e potrebbero essere presi a parametro zero per la stagione in corso. In porta troviamo giocatori come Consigli, Cragno, ma anche Forster, Rui Patricio e Sepe. Nel reparto difensivo occhio a Karsdorp, Bernat, De Sciglio, Mario Rui, Reguilon, Kurzawa e tanti altri.

In mezzo, ci sono occasioni come Pjanic, Alli, Eriksen, Illaramendi, Sensi, Verdi, Romeu, etc. Infine, nel reparto offensivo spazio alla qualità con Balotelli, Paco Alcacer, Lorenzo Insigne, Zyech, Ayew e altri ancora. Insomma, la qualità non manca, vedremo se qualche società di Serie A punterà su qualcuno di loro.

Insigne, una squadra sul fantasista ex Napoli

Lorenzo Insigne è sicuramente uno dei giocatori più appetibili sul mercato. L’esterno, che ha terminato la sua esperienza con la maglia del Toronto, vorrebbe ritornare a giocare in Serie A ed una squadra si sarebbe interessata a lui.

Si tratta del Lazio e del suo ex allenatore, Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno problemi con l’indice di liquidità, pertanto, prima, bisognerà capire se ci saranno margini per poter concludere l’affare.