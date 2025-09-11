Lazio, ma quale mercato bloccato | Lotito ha chiuso il colpo: ARRIVA A GENNAIO

La Lazio è pronta ad affondare il colpo di mercato per gennaio: Lotito vuole chiudere l’acquisto

La scorsa stagione la Lazio ha vissuto un campionato dal doppio volto e non terminato nel migliore dei modi. Infatti, nella prima metà della stagione la squadra era riuscita ad avere una grande passo arrivando addirittura a lottare per la vittoria dello scudetto. Nella seconda metà della stagione, invece, le cose sono radicalmente cambiate.

Infatti, a causa di una forma fisica in diminuendo, di un mercato non all’altezza e dei troppi giovani in squadra, i biancocelesti non sono riusciti a replicare quanto fatto ed è riuscita, addirittura, ad arrivare fuori dalle competizioni europee, creando un grande danno economico alla società che sta già affrontando dei problemi.

Per questo, il presidente Lotito, ha deciso di affidarsi alla guida di Maurizio Sarri che, però, non ha potuto contare su nessun acquisto a causa dei problemi con l’indice di liquidità.

Intanto, arriva la notizia della possibilità di poter fare un innesto in entrata in questo periodo. La società capitolina, infatti, sta osservano da vicino un giocatore richiesto dallo stesso tecnico toscano.

Lazio, Lotito pronto ad intervenire sul mercato: un giocatore nel mirino

Per quanto riguarda il mercato di gennaio, la Lazio si sta già muovendo alla ricerca di elementi giovani per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri per poter arrivare nuovamente in Europa. Anche se ci sono problemi con l’indice di liquidità, in base alle uscite, potrebbero esserci delle entrate.

E in questo caso potrebbe trattarsi di una vecchia conoscenza della nostra Serie A come il difensore Jan Carlo Simic. Il ragazzo classe 2005 ha vestito la maglia del Milan, per poi passare all’Anderlecht. I biancocelesti lo stanno osservando molto da vicino e vorrebbero affondare il colpo in inverno. Ma a far saltare tutto è stato l’Al Itiihad, che ha già chiuso ufficialmente per l’ex difensore rossonero.

Lazio, Lotito tiene duro sui suoi big

La Lazio, in questa strana estate di calciomercato, ha deciso di tenere il punto per quanto riguarda i suoi big. La società biancoceleste, infatti, ha deciso di tenerli tutto in biancoceleste, a dispetto dei tanti interessi avuti.

Nonostante i problemi con l’indice di liquidità, la società ha deciso di non intervenire in entrata e concentrarsi, invece, per quanto riguarda i colpi da fare in futuro.