Addio Inter, questa volta è tutto vero | Lascia i nerazzurri a gennaio

Il giocatore potrebbe lasciare la squadra nerazzurra già a gennaio: un club sta pressando per averlo

La stagione dell’Inter non è iniziata nella maniera che ci si attendeva. Dopo il grandissimo esordio in campionato finito per 5-0 contro il Torino, la squadra nerazzurra è incappata nella prima sconfitta stagionale contro l‘Udinese. La squadra di Christian Chivu era passata in vantaggio con Denzel Dumfries, per poi farsi rimontare dai gol di Davis su rigore e Atta.

Oltre a questo, l’estate di mercato non è stata affatto semplice. Infatti, la dirigenza, aveva come obiettivi principali gli arrivi di un difensore centrale giovane, di un centrocampista di struttura e quantità e di un trequartista capace di saltare l’uomo. Sono arrivati tanti elementi giovani, ma nessuno con le caratteristiche elencate.

Un atto di presunzione della dirigenza nerazzurra che di fatto ha confermato per la terza stagione consecutiva un gruppo che ha fatto il suo tempo in maglia nerazzurra e che va decisamente rinfrescato e non solo a livello anagrafico.

Intanto, un giocatore della rosa, già nel mese di gennaio, potrebbe già lasciare la squadra. Un club è pronto a presentare un’offerta per lui e vuole provare a strapparlo all’Inter.

Inter, un giocatore potrebbe partire a gennaio: ecco chi lo vuole

L’Inter, nella finestra di gennaio, potrebbe lasciare partire un suo giocatore. Si tratta di Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale piace molto a Christian Chivu, ma di fronte ad un’offerta da circa 40 milioni di euro, la società potrebbe pensare di lasciarlo partire.

La scorsa estate il Newcastle si era fatto avanti con un’offerta di prestito con diritto di riscatto, ma questa è stata rifiutata dalla dirigenza di viale della Liberazione. In inverno gli inglesi potrebbero tornare ancora alla carica, stavolta accontentando le richieste nerazzurre.

Inter, l’anno prossimo sarà quello della rivoluzione

La prossima estate, per forza di cose, sarà quella della rivoluzione della rosa nerazzurra. Tutti i giocatori in là con gli anni, infatti, andranno via a parametro zero ed anche qualche big come Thuram, Calhaoglu, Frattesi e Dumfries potrebbe salutare.

La dirigenza dovrà essere brava a trovare alternative di livello per la squadra visto che il gruppo storico verrà meno. Poteva sicuramente essere fatto in maniera più graduale già da questa stagione, ma l’anno prossimo ci sarà davvero tutto da stravolgere.