Inter, ESPLODE IL CASO | Annuncio shock contro l’allenatore: sono volate parole grosse

Il giocatore nerazzurro ha accusato l’allenatore per il suo addio: delusione per il ragazzo

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo l’esordio convincente contro il Torino con la vittoria per 5-0, è arrivato il primo stop stagionale contro l’Udinese che ha rimontato i nerazzurri e vinto per 2-1. La squadra di Christian Chivu ha mostrato ancora gli stessi errori della passata stagione e che l’hanno compromessa.

Oltre a questo, il mercato estivo non è stato soddisfacente. La rosa nerazzurra è composta da tantissimi giocatori che hanno concluso il loro ciclo ad Appiano Gentile e quest’estate ci sarebbe dovuta essere una grande rivoluzione. Così non è stato e, a parte l’arrivo di qualche giovane interessante, la rosa è rimasta la stessa per la terza stagione consecutiva.

Non solo, ma gli obiettivi principali erano un difensore centrale giovane ed un giocatore bravo a saltare l’uomo che non sono minimamente arrivati in questa finestra.

Intanto, arriva la notizia di un giocatore nerazzurro e dello scontro avuto con il suo vecchio allenatore. Il rapporto tra i due si è incrinato in maniera definitiva.

Inter, il giocatore contro il tecnico: parole grosse tra i due

L’ultimo giorno di mercato l’Inter ha deciso di sostituire il partente Benjamin Pavard che si è accasato al Marsiglia, con il difensore del Manchester City, Akanji. E a proposito dell’addio dello svizzero ai citizens, c’è stata la rivelazione sul suo addio e sul suo rapporto con Guardiola.

Infatti, il difensore svizzero, ha reso noto il messaggio che il tecnico spagnolo ha dato ai sei difensori nella rosa della squadra inglese dicendo che due di loro sarebbero dovuti partire per trovare spazio. Il giocatore non ha preso bene queste parole e, per questo, ha deciso di cambiare aria e di accettare la proposta nerazzurra.

Akanji, il retroscena sul mercato estivo

Per quanto riguarda l’arrivo di Akanji in maglia nerazzurra, c’è un grande retroscena. Infatti, lo svizzero, era cercato anche dal Milan con Allegri che avrebbe voluto un centrale di esperienza ed affidabile.

Ma il ragazzo ha declinato l’offerta perchè aveva intenzione di giocare le competizioni europee. E così è arrivata l’Inter e il passaggio negli ultimi istanti di mercato.