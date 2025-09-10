Io in Arabia non ci vado | Lì non è posto per me: i soldi non mi interessano, DECISIONE PRESA

Il giocatore ha deciso di rifiutare l’Arabia Saudita: non è il posto in cui vuole proseguire la sua carriera

Il mercato si è appena concluso, anche se qualche lega ha ancora la sua finestra aperta, e tantissimi sono stati gli affare da parte delle squadre europee, alcuni dei quali clamorosi. La società più attiva sul mercato è stata certamente il Liverpool. I Reds, infatti, sono il club che hanno speso di più in questa finestra.

Ad Anfield, infatti, sono arrivati giocatori del calibro di Isak, Wirtz, Frimpong, Leoni, Kerkez, Ekitikè. Altro club molto attivo è stato di certo il Real Madrid. La squadra spagnola, infatti, ha innanzitutto cambiato in panchina con l’arrivo di Xabi Alonso. In rosa sono stati aggiunti elementi giovani, ma già pronti come Alexander-Arnold, Hujsen, Carreras e il talento Mastantuono.

Occhio anche al Manchester City che tra gennaio e l’estate è riuscito a rivoluzionare la rosa e adesso dovrà mettere insieme tutti i pezzi in modo da ricostruire quanto è stato perduto nella passata stagione.

Intanto, nel corso di questa finestra, un giocatore ha deciso di rifiutare in maniera clamorosa l’Arabia Saudita. Il ragazzo non vuole fare questo passo per la sua carriera.

Mercato, il giocatore ha rifiutato l’Arabia: la decisione è presa

Questa è stata l’estate di tanti affari anche per la Pro League Saudi. Ma tanti altri non sono andati in porto. Uno di questi è stato quello riguardante l’esterno del Chelsea, Sterling. Il giocatore inglese, infatti, è stato seguito da tante squadre saudite, ma tutte le proposte, anche sostanziose, sono state rifiutate.

Il giocatore è rimasto a Londra, ma come affermato anche dal tecnico Maresca, non farà parte della squadra. Per lui potrebbe presentarsi l’opportunità di una squadra turca o di una risoluzione contrattuale, ma questa costerebbe alla società circa 35 milioni.

Sterling, tante proposte anche da società europee

Sterling, quest’estate, è stato cercato anche da tantissime società europee. Le proposte più concrete sono arrivate soprattutto da Bayer Leverkusen e Napoli.

Il giocatore ha rifiutato i tedeschi, mentre per i partenopei non era una priorità e alla fine hanno deciso di cambiare la loro strategia, acquistando un terzino e non un esterno offensivo.