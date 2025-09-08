Arriva Lookman a gennaio | E’ tutto deciso: abbiamo il primo colpo della sessione infernale

Ademola Lookman potrebbe partire nel mercato di gennaio: tante squadre sull’esterno nigeriano

Il calciomercato si è chiuso da qualche giorno per quanto riguarda la Serie A e tanti affari sono stati conclusi. Qualche trattativa non è andata in porto. Quella più clamorosa ha riguardato l’esterno nigeriano di proprietà dell’Atalanta, Ademola Lookman all’Inter. Una trattativa che è stato un vero e proprio tormentone di mercato.

Il giocatore avanzava la pretesa di una promessa per una cessione in estate a fronte di un’offerta soddisfacente di una big. La società bergamasca, invece, sosteneva che la promessa consisteva in una cessione all’estero per una cifra congrua. Alla fine l’offerta da 45 milioni più 5 di bonus dell’Inter non è stata ritenuta congrua e il giocatore è rimasto a Bergamo.

Una vicenda che sicuramente dovrà ancora trovare la sua conclusione per quanto riguarda il finale, perchè il giocatore è ancora fuori a causa del non essersi presentato agli allenamenti.

Intanto, nel mercato di gennaio, potrebbe esserci una nuova puntata per quanto riguarda la possibilità del trasferimento del giocatore con tanti club sulle sue tracce.

Atalanta, tante squadre sulle tracce di Lookman

Per gennaio, l’Atalanta, punta a cedere Lookman in modo da non depauperare un asset molto importante. Su di lui c’è ancora l’Inter, soprattutto se dovesse partire Davide Frattesi cercato dal Newcastle.

Ma occhio anche all’estero. Il ragazzo, infatti, piace molto al Bayern Monaco che lo ha cercato negli ultimi giorni di mercato, ma anche il Tottenham che lo avrebbe voluto dopo il naufragio per la trattativa Eze, poi andato all’Arsenal.

Lookman, un’occasione persa per tutte le parti

La vicenda Lookman rappresenta un’occasione persa per tutte le parti in causa: giocatore, Inter ed Atalanta. Il nigeriano rischia di stare fuori per tantissimi tempo svalutandosi e perdendo molto appeal per le big che lo avevano cercato.

L’Inter, invece, non ha trovato il giocatore con le caratteristiche ricercate per fare la differenza nell’ultima porzione di campo. Invece, la Dea, avrebbe potuto monetizzare con una cifra molto alta, ma il rischio alto è quello di non riuscire a farlo vista anche la scadenza al 3o giugno del 2027.