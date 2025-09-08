Ecco Josè Mourinho in Serie A | C’è il grande ritorno in panchina: chiamato per firmare l’impresa

Josè Mourinho potrebbe ritornare molto presto in Serie A: la società punta su di lui per fare l’impresa

Il campionato di Serie A è cominciato da appena due giornate, ma ci sono già state delle sorprese clamorose. La prima riguarda la sconfitta del Milan, all’esordio a San Siro, contro la neopromossa Cremonese per 2-1 con le reti di Baschirotto e Bonazzoli, intramezzati dal gol del difensore rossonero, Pavlovic.

La seconda, invece, riguarda i cugini nerazzurri dell’Inter che sono usciti sconfitti sempre in casa e sempre per 2-1 contro l‘Udinese. Prima la squadra di Chivu è passata in vantaggio grazie alla rete di Dumfries, poi, invece, c’è stata la rimonta grazie al gol su calcio di rigore di Davis e grazie al destro a giro di Atta.

In cima alla classifica si trovano il grande favorito, Napoli, insieme a Juventus, Roma e Cremonese a pari punti. Dopo la sosta per le nazionali partirà la stagione vera e propria con l’inizio delle competizioni europee.

Intanto, arriva la notizia di un possibile ritorno di Josè Mourinho su una panchina di una squadra di Serie A. Il tecnico portoghese vuole provare a fare la grande impresa.

Serie A, può tornare Mourinho: ecco chi pensa al portoghese

Josè Mourinho potrebbe ritornare ad allenare in Serie A. Dopo la mancata qualificazione in Champions League con il Fenerbahce e il successivo esonero, lo Special One è pronto ad un ritorno in panchina nel nostro campionato.

Su di lui ci sarebbero gli occhi dell’Inter che starebbe pensando ad un clamoroso ritorno visto che Christian Chivu, anche se è solo l’inizio, non sta convincendo e la strada per ambire allo scudetto sembra già parecchio in salita.

Inter, il mercato è stato completamente incompleto

La società nerazzurra, ad inizio mercato, aveva in mente di trovare dei giocatori con determinate caratteristiche. In primis, un difensore centrale giovane e forte, poi un centrocampista di quantità e di struttura fisica e un giocatore bravo a giocare tra le linee e a saltare l’uomo.

Nessuno dei tre è arrivato e la squadra è rimasta incompleta rispetto alle richieste di Chivu che avrebbe voluto giocare con un gruppo di giocatori con le caratteristiche adatte.