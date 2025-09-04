Clamoroso Wanda Nara, che beffa per Icardi | Dopo tanti anni arriva la verità

Arriva la notizia che avrebbe del clamoroso: decisione e scelta incredibile per Wanda Nara

Mauro Icardi è stato certamente uno dei centravanti più decisivi della Serie A e della storia recente dell’Inter. L’attaccante argentino, in anni in cui la squadra nerazzurra non riusciva ad attestarsi a grandi livelli, era riuscito a segnare gol su gol ed in ogni modo. Un giocatore che in area di rigore la faceva da padrone.

Ma poi, qualcosa è cambiato nel rapporto tra lui e la società nerazzurra. E si chiama Wanda Nara. L’ex moglie del giocatore era diventata anche sua agente e da quel momento le trattative per i rinnovi contrattuali erano diventate delle vere e proprie telenovela che stancavano la dirigenza, ma soprattutto i tifosi interisti.

Ad un certo punto, con l’avvento di Beppe Marotta nella dirigenza, questo circolo si è fermato e il giocatore, a causa di scelte sbagliate, è stato messo ai margini e poi ceduto.

Intanto, arriva la notizia clamorosa che riguarda una scelta della sua ex moglie, Wanda Nara. Una vera e proprio beffa per il centravanti argentino oggi al Galatasaray.

Wanda Nara, decisione clamorosa: beffa per Icardi

Prima di essere stata moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara lo sera stata di un altro attaccante argentino, ovvero Maxi Lopez. L’ex Barcellona e Sampdoria, adesso, potrebbe ritornare nella vita della showgirl.

Infatti, Wanda presenterà una nuova edizione di MasterChef Celebrity in Argentina e tra gli ospiti potrebbe esserci proprio il suo ex marito. Sembrano che sia stata proprio la stessa Wanda a contattare l’ex giocatore e ci sarebbero delle trattative in corso per la partecipazione al programma. Vedremo, nei prossimi giorni, se ci saranno novità a tal proposito.

Icardi, adesso la ripresa dall’infortunio

Mauro Icardi sta recuperando dalla rottura del crociato. Il giocatore argentino ha intenzione di essere ancora protagonista con la maglia del Galatasaray soprattutto adesso che è arrivato un attaccante del livello di Victor Osimhen.

Adesso l’argentino ha tutta l’intenzione di ritornare a segnare e ad essere l’idolo della tifoseria della squadra turca. Dopo tanti gol, una nuova sfida si presenta nella carriera dell’ex centravanti e numero nove nerazzurro.