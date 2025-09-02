Dramma in campo, giocatore ricoverato in ospedale | Si è sentito male durante il match

Il tecnico ha un malore in campo durante la partita: attimi di tensione e ricovero in ospedale per capire la situazione

La stagione di Serie A è appena cominciata e non mancano le prime sorprese per alcune squadre. Anche il mercato si è concluso in maniera definitiva con squadre che si sono rinforzate per provare a raggiungere i propri obiettivi. Il Napoli campione d’Italia è stata la società più attiva e che ha acquistato grandissimi giocatori.

Il club azzurro, infatti, è riuscito ad aggiungere elementi come De Bruyne, Lucca, Gutierrez, Elmas ad una squadra già molto forte. L’Inter, invece, è stata molto confusionaria. La società nerazzurra non solo non ha fatto la rivoluzione che avrebbe dovuto, ma addirittura ha cambiato strategia in corso d’opera rimanendo incompleta a livello qualitativo.

Il Milan ha dovuto fare operazioni importanti durante gli ultimi giorni di mercato per ovviare alle carenze della rosa rossonera, mentre la Juventus non ha potuto fare molto a causa del rosso a bilancio e degli errori commessi in passato.

Intanto, arriva la notizia che riguarda un allenatore che ha avuto un malore in campo durante la partita giocata. Il ragazzo è stato portato in ospedale per essere ricoverato.

Tensione in campo, malore per il giocatore: ricoverato in ospedale

Durante la partita giocatasi tra Sochi e Krasnodar, è avvenuto un avvenimento che ha destato molto spavento in campo e sugli spalti. Infatti, l’allenatore spagnolo, Roberto Moreno, ha avuto una crisi ipertensiva nel corso della partita di Coppa di Russia.

Una situazione che ha generato molta paura. Il tecnico, dopo l’accaduto, è stato portato in fretta in ospedale in modo tale da fare tutti gli accertamenti del caso e per metterlo al sicuro.

Serie A, ecco la griglia scudetto ed Europa

Intanto, la Serie A è già partita e qualche indicazione è arrivata. La grande favorita per la vittoria dello scudetto è sicuramente il Napoli che ha rinforzato l’organico in maniera importante. Di seguito, l’Inter che avrebbe potuto fare di più.

Grande bagarre per l’Europa con Juventus, Atalanta, Milan, Roma, Lazio, Como, Bologna e Fiorentina intenzionate a darsi battaglia fino alla fine senza farsi mancare sorprese.