Ahia Milan, questa proprio non ci voleva | PER ALLEGRI E’ UN VERO E PROPRIO DRAMMA

Arriva la cattiva notizia per il Milan e per Massimiliano Allegri: una situazione che non ci voleva proprio ora

Il Milan, dopo la deludente stagione passata in cui è rimasto fuori dalle competizioni europee, ha deciso di cambiare corso. Infatti, la società rossonera, ha deciso di affidarsi alla gestione tecnica di Igli Tare e di Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo è chiamato a costruire una squadra vincente in maniera graduale, mentre il tecnico livornese dovrà prima costruire un gruppo e poi una squadra organizzata.

Un compito non semplice visto che sono andati via dai rossoneri giocatori di assoluto talento come Reijnders e Theo Hernandez che sono stati importantissimi in questi anni. Sono arrivati anche tanti calciatori che hanno rivoluzionato l’organico e che dovranno assimilare tanti nuovi concetti e in fretta.

L’inizio di stagione è stato agrodolce dal momento che l’esordio è stato macchiato dalla sconfitta inaspettata contro la neopromossa Cremonese, mentre la seconda gara è andata molto meglio con la vittoria contro il Lecce.

Intanto, arriva una tegola non indifferente per tutto il Milan e, soprattutto, per lo stesso Massimiliano Allegri. Una notizia che davvero non ci voleva proprio adesso.

Milan, tegola per Allegri: una notizia che non ci voleva

Una notizia che non ci voleva per il Milan e per Massimiliano Allegri. Infatti, durante un allenamento, c’è stato un contrasto di gioco tra l’attaccante messicano, Santiago Gimenez ed il nuovo acquisto Jashari.

Ha avuto la peggio il centrocampista che ha subito la frattura scomposta del perone e dovrà stare fermo per due mesi. Ma non è finita qui, perchè poi ci vorrà del tempo per riacquistare la forma migliore. Quindi sarà possibile rivedere in campo il giocatore a dicembre.

Milan, adesso la pausa per poi ripartire

Massimiliano Allegri, adesso, avrà due settimane per la pausa per le nazionali in modo da ricaricare le batterie e fare un primo bilancio di ciò che è andato bene e ciò che, invece, è andato meno bene.

I rossoneri dovranno sicuramente risolvere qualcosa sia dal punto di vista della personalità della squadra, sia per quanto riguarda il livello tattico. Poi, si ritornerà a fare ancora sul serio.