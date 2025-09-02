ULTIM’ORA CHAMPIONS LEAGUE: decisione a SOPRESA della UEFA | Cambia tutto già da questa stagione

Arriva l’annuncio ufficiale che riguarda la prossima Champions League: cambiamento già da questa stagione

La Champions League è la competizione che tutte le squadre europee sognano di vincere in carriera. Un trofeo che porta i giocatori nell’olimpo di questo sport e che, nel calcio moderno, permette alle società vincitrici anche di riuscire ad incassare una grande cifra per quanto riguarda gli introiti.

Insomma, il sogno di chiunque si affaccia al grande calcio. Chi è riuscito a portare a casa il trofeo è sempre ricordato non solo nella storia del proprio club, ma anche in quella di questo sport. Nell’ultima stagione, la competizione, è stata vinta dal Paris Saint-Germain contro l’Inter con il risultato clamoroso di 5-0.

La prima vittoria per la squadra francese che, da questo momento, è definitivamente rientrante tra le big europee pronte a darsi battaglia per riconquistare il trofeo.

Intanto, a proposito di Champions League, arriva la decisione a sorpresa e definitiva. La UEFA ha deciso di cambiare tutto per quanto riguarda un aspetto della competizione.

Champions League, decisione presa: cambia tutto nella competizione

Arriva la svolta clamorosa per quanto riguarda la Champions League. La decisione è stata presa ufficialmente dall’UEFA. Infatti, l’organo europeo ha deciso di anticipare l’orario della finale della competizione a partire da questa stagione. Adesso non sarà più alle ore 21, bensì alle 18.

Una svolta che è stata motivata dalla UEFA perchè in questo modo si garantisce una migliore esperienza per il pubblico spettatore, per la città ospitante che possono ottimizzare la logistica e le operazioni. Insomma, un grande cambiamento a cui bisognerà abituarsi.

Champions League, ecco la griglia delle favorite

La Champions League inizierà nel formato che abbiamo imparato a conoscere nella passata stagione dopo la pausa per le nazionali. Un formato, quello che conosciamo adesso, che promette tanto spettacolo, con partite davvero molto interessanti.

Se l’anno scorso tantissime big non sono riuscite a esprimere il meglio di sè soprattutto nella prima fase, Quest’anno saranno sicuramente più organizzate e squadre come Real Madrid, PSG, Liverpool potranno ambire ad accedere subito alla fase finale senza passare dai sedicesimi di finale. Insomma, a breve si comincerà a fare sul serio.