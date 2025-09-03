WOW Bagnaia, arriva la svolta che cambia tutto | Grande sorpresa in casa Ducati

Arriva la notizia che riguarda Pecco Bagnaia: una grandissima sorpresa in casa Ducati per quanto accaduto

Il Mondiale di MotoGP sembra oramai essere definito per quanto riguarda la vittoria finale. Infatti, in cima alla classifica piloti troviamo, con grandissimo distacco sul resto degli sfidanti, il pilota spagnolo, Marc Marquez. Successivamente, il fratello Alex. Poi, sul gradino più basso del podio, l’italiano Pecco Bagnaia.

Proprio da Bagnaia qualcuno si attendeva qualcosa in più ed una lotta più serrata per quanto riguarda la vittoria finale. Soprattutto visto che si tratta del campione del mondo in carica. Una stagione da cui si sperava di poter ottenere qualcosa di positivo, ma assolutamente da valutare per la parte finale della stagione e per il futuro.

Bisogna fare frutto degli errori di questa stagione in modo tale da ripartire forti l’anno prossimo per provare a tornare competitivi ed impensierire il duo di fratelli spagnoli.

Intanto, per quanto riguarda il mondo Ducati e lo stesso Pecco Bagnaia, sono arrivate le parole a sorpresa. L’intera scuderia italiana non si attendeva tutto questo.

Bagnaia, arrivano le parole a sorpresa: cambia tutto

Il Gran Premio d’Ungheria non è stato positivo per il campione del mondo, Pecco Bagnaia. Il pilota italiano in sella alla Ducati è arrivato nono in gara, dopo non essersi qualificato nella Q1. Un traguardo che non ha soddisfatto nessuno, ma da cui si può trarre qualcosa di positivo, visto che la moto ed il pilota sono andati bene dopo le grandi modifiche fatte nel week-end che hanno ribaltato tutto.

Proprio di questo ha parlato Dell’Igna: “E’ stato un week-end complicato per Bagnaia, dalle prove alle qualifiche fino al GP. C’è stata solo una cosa positiva, ma importante: le sensazioni provate in gara, con le significative modifiche d’assetto apportate dopo le qualifiche. Ciò che conta adesso non è il risultato in sè, ma il feeling con la moto”.

Bagnaia, adesso la svolta che può cambiare il destino

Per il Mondiale, come detto, i giochi sembrano oramai fatti. Ma questo nuovo assetto della moto, fa ben sperare Bagnaia per il futuro. Il due volte campione del mondo ha intenzione di contrastare Marquez nella prossima stagione.

Dunque, le gare che rimangono serviranno per testare ancora il legame con moto e piste.