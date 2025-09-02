FORMULA 1, dal sogno alla scomparsa: 5 squadre di F1 mai arrivate in griglia

Ecco le cinque squadre di Formula 1 che ambivano a gareggiare, ma che non sono mai arrivate in griglia

Il Mondiale di Formula 1, nonostante la pausa di agosto, potrebbe essere già ben delineato per quanto riguarda la vittoria finale. Infatti, oramai è una lotta a tre tra tre piloti e due scuderie. Al primo posto ritroviamo Oscar Piastri su McLaren, seguito dal compagno di squadra Lando Norris. Infine, sul gradino più basso del podio abbiamo Max Verstappen su Red Bull che, nelle ultime gare, sta perdendo terreno.

La Ferrari è la vera e propria delusione della stagione. La scuderia italiana, infatti, non sta riuscendo ad essere competitiva nonostante la presenza di due piloti molto forti come Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La situazione che stanno riscontrando entrambi li stanno portando ad avere un grandissimo malcontento.

Infatti, sia a livello pubblico, davanti alle telecamere, sia a livello privato, all’interno del paddock, i due piloti stanno manifestando tutto il loro disappunto per la situazione.

Intanto, ecco la lista di cinque scuderie che avrebbero voluto iscriversi al Mondiale di Formula 1, ma che non sono riusciti a farlo e non sono riusciti a gareggiare.

Formula 1, ecco le cinque scuderie che non hanno mai gareggiato

E’ molto più che un luogo comune, la voce secondo cui per poter iniziare a gareggiare in Formula 1 sia necessario dover partire con una somma di denaro sufficiente per affrontare tutte le spese. E proprio a tal proposito, ecco le scuderie che avrebbero voluto scendere in pista, ma che non sono riuscite.

Partiamo da LKY Sunz tra il 2021 e il 2023, seguita anche dalla Stefan GP nel 2010 e 2019. Poi, in molti ricorderanno la USFP1 nell’anno 2010 e la Team Dubai F1 nel 2006, così come la Phoenix nel 2002.

Formula 1, ecco due trasferimenti clamorosi che potrebbero esserci

In Formula 1 potrebbero esserci dei trasferimenti clamorosi che cambierebbero tantissimo per quanto riguarda la competitività. Da qualche mese ci sono voci che riguardano il futuro dell’attuale campione del mondo, Max Verstappen che passerebbe dalla Red Bull alla Mercedes.

Di conseguenza, occhio anche alla situazione di Charles Leclerc che potrebbe decidere di dire addio alla Ferrari per andare a gareggiare alla Red Bull.