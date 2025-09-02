FORMULA 1, l’ULTIMA ORA è drammatica | La FIA sotto shock: CI VOGLIONO 50 MILIONI DI EURO

Arriva l’ultima ora che sorprendere la FIA e il mondo della Formula 1: sono necessari 50 milioni di euro

In Formula 1, nonostante la pausa momentanea, il Mondiale ha già preso la sua conformazione. Infatti, in questo momento, sono tre piloti e due scuderie a giocarsi il titolo. In prima posizione troviamo con la sua McLaren, Oscar Piastri, mentre subito dopo troviamo il compagno di scuderia Lando Norris.

Sul gradino più basso del podio, invece, c’è l’attuale campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull che, però, nella ultime settimane si è distanziato dalla vetta. Le due Ferrari sono le vere e proprie delusioni della stagione visto che non sono riuscite ad essere minimamente competitive quest’anno.

I due piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, hanno mostrato più volte, sia pubblicamente davanti alle telecamere, che privatamente, all’interno del paddock, il loro giusto disappunto.

Intanto, arriva la notizia dell’ultima ora che sorprende tutto il mondo della Formula 1 e la FIA. Saranno necessari circa 50 milioni di euro. Decisione incredibile.

Formula 1, FIA sotto shock: fuori 50 milioni di euro?

Con l’inizio del conflitto russo-ucraino, il mondo e l’Europa sta vivendo alcuni dei momenti più drammatici della sua storia recente. La guerra ha portato a delle decisioni anche in altri settori come quello della Formula 1. Infatti, l’Alta Corte di Londra, a fronte dell’invasione russa dell’ucraina, aveva deciso di estromettere il Gran Premio della Russia.

Proprio a fronte di quella decisione del 2022, adesso la Russia sta chiedendo i danni del valore di circa 50 milioni di sterline – corrispondenti a 58 milioni di euro. Una decisione importante che ha messo in allerta la FIA.

Ferrari, tanti miglioramenti per ritornare competitivi

La Ferrari, tornando alle questioni di pista, dovrà fare davvero tanti miglioramenti per ritornare nuovamente competitiva. La scuderia italiana dovrà necessariamente migliorare sia dal punto di vista ingegneristico che dal punto di vista strategico.

Un compito non semplice, ma doveroso perchè le migliori scuderie sembrano fare un campionato a parte da qualche anno a questa parte. Ora servirà non solo agire, ma farlo anche parecchio in fretta per garantire una grande vettura ai propri piloti e la possibilità di esprimersi al meglio.