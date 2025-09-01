ALLA FINE ARRIVA IL RINNOVO PER LA JUVE | Decisione all’improvviso, ecco la firma fino al 2028

La Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto: una decisione improvvisa e accordo fino al 2028

La Juventus ha deciso di aprire un nuovo corso rispetto a quello dell’anno scorso. Nella passata stagione, infatti, la società, con a capo Cristiano Giuntoli, aveva deciso di affidare la panchina bianconera a Thiago Motta dopo quanto di buono fatto vedere a Bologna con al storica qualificazione in Champions League.

Ma le cose non sono andate come ci si attendeva. Il tecnico non è riuscito a far assimilare i concetti che aveva in mente per la squadra, ma soprattutto non è riuscito ad instaurare un buon rapporto con tutto il mondo Juventus. Per questo è arrivato l’esonero e al suo posto è stato chiamato l’ex Igor Tudor che è riuscito a portare la squadra in Champions League.

Quest’anno la squadra è quasi la stessa con qualche innesto di qualità in più, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato con l’arrivo di Jonathan David fiore all’occhiello.

Intanto, in maniera improvvisa, la società ha deciso di annunciare il rinnovo di contratto. Il club piemontese ha rinnovato fino al 30 giugno del 2028. Accordo ufficiale.

Juventus, c’è l’ufficialità: accordo fino al 2028

La Juventus ha annunciato ufficialmente l’accordo di sponsorizzazione con Balocco fino al 2028. Il marchio aveva già un contratto precedente con la società bianconera e questo è stato esteso per altre tre stagioni.

La grande novità dell’accordo sta nel fatto che adesso, lo sponsor, riguarderà anche la Juventus Women e la Juventus Next Gen. Dunque, lo ritroveremo anche nelle partite di Serie C e in quelle della squadra femminile. Una partnership che si rafforza in maniera sempre maggiore.

Juventus, una stagione per il riscatto

Il mercato della Juventus non è stato molto semplice. La società bianconera, a causa del bilancio fortemente in rosso e a causa degli errori nelle campagne acquisti del passato, non è riuscita a fare moltissimo.

La squadra rimane comunque competitiva e adesso si cercherà di trovare riscatto rispetto all’anno scorso con un allenatore che conosce molto bene l’ambiente. Sarà importante riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi per provare ad avere dei conti virtuosi come lo è stato in passato prima dell’acquisto di Ronaldo.