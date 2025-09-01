BEFFA PER LA NAZIONALE: brutto infortunio e convocazione rifiutata | Tegola amarissima per Gattuso

La Nazionale perde un pilastro della sua squadra: il giocatore non potrà rispondere alla convocazione

La Nazionale italiana è entrata in una nuova fase di ricostruzione. La brutta sconfitta subita contro la Norvegia per 3-0 nel girone di qualificazione al Mondiale ha lasciato segni pesanti. Il primo, l’esonero di Luciano Spalletti che è rimasto in panchina fino alla partita, vinta questa volta, contro Israele.

Al suo posto, il presidente della Lega Calcio, Gabriele Gravina, ha deciso di affidare la squadra a Gennaro Gattuso che avrà un compito molto importante per rimettere le cose al loro posto nel girone e per ritornare nuovamente a qualificarsi per il Mondiale dopo le due edizioni ingiustificate di assenza.

Un compito non semplice perchè la Nazionale azzurra sarà costretta a rincorrere fino alla fine e non è per niente improbabile la possibilità di fare nuovamente gli spareggi.

Intanto, arriva la beffa per gli azzurri e Gennaro Gattuso. Il ct della nostra Nazionale perde un giocatore per le prossime partite contro Estonia e Israele.

Italia, arriva la beffa: si infortuna il big azzurro

Per la Nazionale italiana arriva la beffa che dovrà far rivedere i piani al ct Rino Gattuso. Infatti, durante la partita di Premier League tra Liverpool e Newcastle, il centrocampista Sandro Tonali si è infortunato e non potrà essere presente ai prossimi impegni contro Estonia ed Israele.

Una notizia che non ci voleva visto che il classe 2000 rappresenta un pilastro importante della squadra azzurra e che sposta gli equilibri in mezzo. Dunque, Gattuso dovrà trovare altre soluzioni in campo per ritrovare gli equilibri.

Italia, possibili tre sorprese tra i convocati

Per quanto riguarda le prossime due partite, a breve, il ct Rino Gattuso dovrebbe stilare i convocati e potrebbero non mancare le sorprese. Infatti, ci potrebbe essere il ritorno in attacco di Gianluca Scamacca, che era rimasto fuori a causa di due gravi infortuni nella passata stagione.

Ma occhio, sempre in attacco, alla possibilità di vedere anche Francesco Pio Esposito. Il centravanti nerazzurro ha fatto bene sia al Mondiale per Club che nelle amichevoli del pre-campionato. Insomma, non resta che attendere e vedere se le indiscrezioni verranno confermate.