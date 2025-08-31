NKUNKU IN SERIE A: il mercato si chiude con il botto | Ecco l’affare del secolo

Il mercato volge al termine e in Serie A potrebbe arrivare in extremis anche il francese Nkunku

Il calciomercato sta vivendo le sue battute finali in questo momento e ancora qualche squadra del nostro campionato potrebbe avere ulteriori rinforzi. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter potrebbe pensare ad un’occasione per quanto riguarda il reparto arretrato, anche se nei fatti, le cose potrebbero già essere chiuse.

La rivoluzione e i cambi tattici tanto sbandierati dai nerazzurri, però, non ci sono stati. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e aprire un ciclo di vittorie. Per la società azzurra potrebbero essere ultimate alcune operazioni come quella di Nkunku ed Elmas oltre ad un terzino destro di difesa.

Il Milan vuole accontentare le richieste di mercato fatte da Allegri dopo l’esordio shock in campionato, mentre la Juventus, dopo Kolo Muani, potrebbe aggiungere anche un esterno destro di difesa.

Intanto, arriva la notizia che riguarda un possibile affare per la nostra Serie A. Infatti, un club sta trattando l’arrivo possibile del trequartista francese, Christophe Nkunku.

Serie A, ecco Nkunku: un club lo cerca con insistenza

Il calciomercato potrebbe riservare ancora un grande colpo di mercato per la nostra Serie A. Si tratta del trequartista francese di proprietà del Chelsea, Christophe Nkunku. Il giocatore non rientra nei piani dei blues e potrebbe lasciare Londra.

Per questo, dopo l’interesse estivo dell’Inter non concretizzatosi, ecco che è arrivata la svolta per il Milan che potrebbe prelevarlo per una trentina di milioni di euro a titolo definitivo. Vedremo nelle prossime ore se ci sarà questa opportunità.

Milan, Allegri ha chiesto tre acquisti

Il Milan, intanto, ha deciso di intervenire in maniera pesante sul mercato. La società rossonera, infatti, vuole accontentare il tecnico prelevando un difensore centrale che sappia essere più marcatore e leader.

Poi, anche un centrocampista dinamico e che abbia falcata e inserimento ed un attaccante che si capace di garantire una ventina di gol a stagione. Insomma, per i rossoneri potrebbe accadere ancora tantissimo in un momento che è già decisivo per la stagione.