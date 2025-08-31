Calciomercato Milan, Rabiot si fa? Le ultime a pochi giorni dalla fine del mercato

Adrien Rabiot è un obiettivo concreto per il Milan ed ecco le ultime a pochi giorni dalla fine del mercato

Il Milan ha deciso di ripartire da un nuovo corso dopo la stagione deludente che lo ha tenuto lontano dalle coppe europee. Per questo, la società, ha deciso di affidarsi alla guida tecnica di Igli Tare e Massimiliano Allegri. E per entrambi non sarà un compito semplice riuscire a rivitalizzare il gruppo rossonero.

Il direttore sportivo albanese, infatti, dovrà costruire in questi ultimi giorni, una squadra capace di essere competitiva. Il tecnico livornese, invece, dovrà ricostruire in primis un gruppo che l’anno scorso non ha dimostrato di esserlo e poi di creare una squadra organizzata in campo per poter puntare in alto.

L’esordio in campionato non è andato come sperato, vista la clamorosa sconfitta in casa contro la neopromossa Cremonese. Ma si vuole provare a rimediare la situazione e avere continuità.

Intanto, uno dei profili che si fanno maggiormente in casa rossonera per il centrocampo è quello di Adrien Rabiot. Ecco la situazione riguardante il giocatore francese.

Milan, ecco la situazione riguardante Adrien Rabiot

Il Milan, intanto, come detto, lavora a tre colpi in entrata. Uno di questi deve essere un centrocampista dinamico e l’identikit tracciato alla dirigenza da parte di Massimiliano Allegri è quello del giocatore francese, Adrien Rabiot.

L’ex bianconero è in rotta con il Marsiglia dopo la rissa con l’ex compagno di squadra Rowe. I rossoneri, secondo SportMediaset, puntano ad acquistarlo per 15 milioni di euro, ma in questo momento si tratta sull’ingaggio del giocatore. Infatti, il francese, chiede 5 milioni di euro più bonus per arrivare a 6. Insomma, vedremo se l’affare si concluderà.

Milan, altri due ruoli da rinforzare

Il Milan, intanto, deve rinforzare anche altri due ruoli oltre al centrocampo. Il primo è quello del difensore centrale e, a tal proposito, piacciono molto Comuzzo e Demiral.

Poi, bisognerà anche trovare un attaccante capace di segnare tanti gol. Sfumato definitivamente Harder, il sogno rossonero è quello di portare a Milan il centravanti serbo, Dusan Vlahovic. Ma occhio anche ad altre eventuali possibilità anche dalla Serie A. Insomma, molto dovrà accadere.