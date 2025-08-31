Ben 25 milioni nelle casse del Milan | Tare è un vero e proprio maestro: grande affare per i rossoneri

Il Milan potrebbe realizzare l’ennesima cessione per 25 milioni di euro: un affare per i rossoneri

Il Milan ha deciso di fare ripartire un nuovo corso dopo la deludente stagione passata in cui è rimasto fuori dalle coppe europee. La società rossonera, infatti, ha deciso di ripartire affidando la gestione tecnica a Igli Tare e Massimiliano Allegri che non avranno affatto un compito semplice per rivoluzionare tutto.

Il direttore sportivo albanese, in questi ultimi giorni di mercato, dovrà necessariamente cercare di creare una squadra che possa essere molto competitiva in campo. Mentre il tecnico livornese dovrà prima ricreare un gruppo che, nella passata stagione, non lo è quasi mai stato e dare una grande organizzazione in campo.

L’esordio in campionato non è andato come sperato, vista la sconfitta in casa contro la neopromossa Cremonese. Ma tutti, in viale Aldo Rossi, vogliono cercare di recuperare terreno.

Intanto, per i rossoneri, potrebbe concretizzarsi un’altra cessione da ben 25 milioni di euro. Sarebbe un grande affare per il Milan e l’ennesimo colpo in uscita per Tare.

Milan, presto cessione? Possibili 25 milioni nelle casse rossonere

Il Milan potrebbe concretizzare molto presto una cessione. Infatti, l’esterno nigeriano Chuckweze potrebbe lasciare Milanello. Il giocatore è molto apprezzato in Premier League, dopo l’esperienza non positiva in maglia rossonera.

Per questo, il Fulham starebbe pensando di presentare un’offerta in viale Aldo Rossi. E l’affare sembra essersi avviato alla conclusione per un cifra di 25 milioni di euro. Una somma ottima per le casse rossonere, in modo da poter reinvestire sui rinforzi richiesti a gran voce da Max Allegri.

Milan, Allegri richiede tre acquisti sul mercato

Mancano pochi giorni alla conclusione del mercato e la rosa rossonera è ancora incompleta. Infatti, il Milan, su richiesta di Max Allegri è alla ricerca di tre rinforzi con determinate caratteristiche.

In primis il difensore centrale capace di essere leader in marcatura. Poi, un centrocampista dinamico e di falcata ed un centravanti capace di garantire una grande dose di gol che manca terribilmente alla squadra rossonera. Insomma, sono ore importanti per i rossoneri. Ore che potrebbero definire in maniera importante il futuro di questa stagione importantissima.