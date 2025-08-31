Lazio, addio a Sarri | Ha deciso di andare via: HA SALUTATO TUTTI A FORMELLO

Il giocatore ha deciso di dire addio alla Lazio e a Sarri: ha già comunicato la sua decisione alla società

La stagione della Lazio non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra biancoceleste, infatti, è stata sconfitta dal Como in maniera netta e non è riuscita a fare una prestazione degna di nota. L’obiettivo della stagione è quella di ritornare nuovamente in Europa, ma non sarà semplice a causa della folta conoscenza.

Nella passata stagione, tra le altre cose, la squadra è rimasta fuori dalle coppe europee e questo ha comportato anche un danno economico visto i mancati introiti. Per questo, in panchina, è stato esonerato Marco Baroni ed è stato richiamato a sorpresa un ex come Maurizio Sarri che ha trovato non poche difficoltà.

Infatti, la società ha problemi con i parametri dell’indice di liquidità e per questo non potrà fare mercato in entrata se non a fronte di alcune uscite che dovranno riequilibrare la situazione.

Intanto, un giocatore biancoceleste, ha deciso di dire addio. Per lui è arrivato un interesse dall’estero che potrebbe essere concretizzato da qui a qualche giorno.

Lazio, il giocatore potrebbe salutare a breve: un club su di lui

La Lazio potrebbe salutare a breve un proprio calciatore. Infatti, il difensore francese Gigot non rientra nei piani di Sarri tanto da essere lasciato andare fuori dalla lista per il campionato e anche il giocatore ha deciso di lasciare la Capitale.

Su di lui, come riportato da Il Tempo, ci sarebbe l’interesse di un club del campionato greco. Si tratta del PAOK Salonicco. Il presidente Lotito, per fare in modo di cedere il ragazzo, chiede una cifra di 4 milioni di euro.

Lazio, tanti big nel mirino delle big europee

La Lazio con i problemi riguardanti l’indice di liquidità, dovrebbe cedere molti giocatori per rientrare nei parametri. Per mitigare la cosa, potrebbe essere più semplice cedere i big che piacciono a molte grandi società europee.

Ragazzi come Gila, Rovella, Guendouzi, Zaccagni, Castellanos, Isaksen, potrebbero partire con facilità. Ma il presidente Lotito ha avvertito tutti e detto che non ha la minima intenzione di smantellare la squadra che rimane competitiva per gli obiettivi a sua disposizione.