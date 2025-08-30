Basta, mi ritiro dal calcio | Non c’è più spazio per me qui: ADDIO PER SEMPRE ALLA SERIE A

Il giocatore ha deciso: si ritira dal calcio giocato e dice addio definitivamente alla Serie A

In Serie A ci sono anche delle squadre che stanno provando a concludere gli ultimi affari di mercato per rinforzare le rispettive rose. I vari dirigenti stanno facendo le loro valutazioni per quanto riguarda i profili tecnico-tattici più adatti al loro progetto. L’Inter, sembra aver concluso il suo mercato, anche se mancano all’appello un difensore ed un attaccante con certe caratteristiche.

Il Napoli, è molto vicino a chiudere le trattative per Hojlund ed Elmas e vuole provare a concludere un acquisto anche per il ruolo di terzino destro. Il club partenopeo ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Il Milan rivoluzionerà la rosa in questi ultimi giorni con un giocatore per reparto.

Infine, la Juventus, ha intenzione di acquistare Kolo Muani, un esterno d’attacco, uno di centrocampo ed un centrocampista centrale con determinate caratteristiche.

Intanto, arriva la notizia a sorpresa. Un giocatore ha deciso di dire addio al calcio giocato e alla Serie A. Nelle ultime stagioni non è riuscito quasi mai a dare il proprio contributo.

Il giocatore dice stop: si ritira dal calcio giocato definitivamente

Una notizia inaspettata per certi versi, ma che adesso è stata resa ufficiale dallo stesso giocatore. Alessandro Florenzi, dopo la scadenza di contratto con il Milan, ha deciso di dire basta con il calcio giocato.

Il giocatore cresciuto nel vivaio della Roma, nelle ultime stagioni, non è riuscito a dare il suo contributo in campo a causa dei gravi problemi fisici avuti. Un addio sicuramente sofferto, dopo tanti anni di carriera, ma assolutamente ponderato.

Milan, ecco le ultime sul mercato in entrata

Tornando a parlare di mercato, abbiamo detto del Milan che dovrà fare ancora tantissimo. La società rossonera è alla ricerca di un difensore centrale che abbia caratteristiche da marcatore e in questo senso piacciono Comuzzo e Demiral.

In mezzo, invece, l’obiettivo primario è quello di riportare in Italia Adrien Rabiot. Infine, in attacco, Allegri ha chiesto espressamente e con insistenza Dusan Vlahovic che può lasciare la Juventus.