CALCIOMERCATO JUVE, che sorpresa: la società non lo vende più | Resta con noi

La Juventus ha deciso di non cedere più il giocatore: la società ha deciso di farlo rimanere in bianconero

La Juventus ha deciso di ripartire da un nuovo corso sportivo per questa stagione. L’anno scorso c’era parecchio entusiasmo dopo l’esonero di Massimiliano Allegri e l’arrivo di Thiago Motta caldamente sponsorizzato da parte di Cristiano Giuntoli vista l’impresa dell’aver portato il Bologna in Champions League nella stagione precedente.

Le cose, però, non sono andate come ci si attendeva. L’ex centrocampista della Nazionale, infatti, non è riuscito a dare una grande impronta tattica alla squadra e, soprattutto, non è riuscito a legare con tutto l’ambiente bianconero. Per questo è arrivato l’esonero per lui e al suo posto è stato chiamato Igor Tudor.

Il tecnico croato è riuscito a portare la squadra in Champions League meritandosi la riconferma ed il rinnovo. Ora la società sta provando ad accontentarlo sul mercato.

Intanto, arriva la sorpresa in casa bianconera. Infatti, il giocatore rimarrà alla Continassa rispetto alle voci che c’erano state alla vigilia, quando si pensava potesse partire.

Juventus, scelta definitiva fatta: il giocatore rimane a Torino

La Juventus ha fatto la sua scelta: Filip Kostic rimane ancora a Torino nella prossima stagione. L’esterno serbo, infatti, era stato messo sul mercato e la mancanza di richieste da altre società e il buon precampionato hanno fatto propendere per la sua permanenza.

Un giocatore di sicura qualità per cui anche il tecnico Igor Tudor ha utilizzato parole al miele. E sarà importante fin da subito, visto che Cambiaso sarà squalificato per due turni e salterà anche la partita contro l’Inter alla terza giornata.

Juventus, ancora qualcosa da fare sul mercato

La Juventus ha ancora da fare qualcosa per quanto riguarda il mercato. La società bianconera, infatti, ha deciso di rinforzare ancora l’organico nonostante l’arrivo imminente di Kolo Muani per 55 milioni di euro complessivi.

Ai bianconeri potrebbe ancora arrivare un esterno di fascia destra ed un centrocampista centrale con caratteristiche di inserimento e corsa. Vedremo se queste ultime ore di mercato regaleranno ancora qualche sorpresa o se la rosa della squadra rimarrà in questo modo. Manca poco per saperlo.