VLAHOVIC, che sorpresa | Ecco dove giocherà questa stagione: SCENARIO IMPENSABILE

Dusan Vlahovic è al centro di tantissime voci di mercato: ecco dove potrebbe giocatore l’attaccante bianconero

Manca davvero poco alla conclusione del prossimo mercato e tante squadre, ancora, stanno lavorando per portare a termine alcuni affari. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, potrebbe lavorare ancora per quanto riguarda l’acquisto di un difensore.

Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali e di aprire un ciclo di vittorie. La società azzurra sta ultimando le trattative per arrivare ad Hojlund, così come quelle per Elmas e per un terzino destro di difesa. Il Milan è ancora un cantiere aperto. I rossoneri, su indicazione di Allegri, stanno spingendo per la pista Rabiot.

Per il reparto difensivo piacciono Comuzzo e Demiral, mentre in avanti si stanno valutando varie opzioni tra cui quella di portare a Milanello, l’attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic.

E a proposito del centravanti bianconero, arriva l’indiscrezione che riguarda il suo futuro. Il giocatore è al centro delle voci di mercato e arriva un indizio molto interessante.

Vlahovic, ecco le ultime novità sul futuro dell’attaccante

Dusan Vlahovic potrebbe rimanere davvero alla Juventus. L’attaccante serbo, fino a questo momento, ha rifiutato tutte le proposte per quanto riguarda pretendenti che lo avrebbero voluto in rosa. Niente da fare, quantomeno fino ad ora.

Per le casse juventine, tenere ancora in rosa il giocatore sarebbe un salasso visti i 12 milioni di euro netti di ingaggio ed un bilancio in rosso. Ma tenerlo significherebbe anche dire che nessuna squadra avrebbe un attacco come quello dei bianconeri che vanta già un centravanti come Jonathan David.

Milan, Vlahovic rimane sempre sullo sfondo

Intanto, il profilo di Vlahovic, è una richiesta specifica di Massimiliano Allegri per quanto riguarda l’attacco del Milan. Il tecnico livornese spinge per averlo in rosa e non vede l’ora di poterlo allenare.

La condizione è che il giocatore rinunci a parte dell’ingaggio che percepisce adesso in maglia bianconera, in modo da facilitare le cose per concludere una eventuale operazione. Vedremo se ci saranno dei margini per questo affare finale.