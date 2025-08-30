Ti convoco in Nazionale, ho bisogno ASSOLUTAMENTE DI TE | Ti aspetto a braccia aperte a Coverciano

Gattuso ha deciso di riconvocare nuovamente il giocatore per le prossime partite contro Estonia ed Israele

La Nazionale sta vivendo un nuovo momento di transizione. La sconfitta nel girone di qualificazione al Mondiale contro la Norvegia per 3-0, ha portato all’esonero di Luciano Spalletti come ct e, nonostante questo, il tecnico ha guidato lo stesso la squadra per quanto riguarda la partita contro Israele.

Tantissima confusione e tante polemiche per un movimento che non riesce ad uscire dal pantano nè dal punto di vista tecnico, nè dal punto di vista delle riforme per migliorare le cose. Alla fine, la panchina azzurra, è stata affidata a Gennaro Gattuso che sarà impegnato nelle prossime partite contro Estonia e Israele.

Il primo obiettivo è quello di raddrizzare un po’ le cose all’interno del girone e poi puntare dritti alla qualificazione al prossimo Mondiale, visto che l’Italia manca da ben due edizioni.

Intanto, proprio per poter vincere le prossime due partite, Gennaro Gattuso potrebbe riportare in Nazionale un giocatore che era un po’ sparito dai radar nei mesi scorsi.

Italia, Gattuso pronto a riportare un giocatore in Nazionale

L’Italia deve necessariamente rimettere le cose al loro posto nel girone e vincere tutti i prossimi impegni, in modo tale da riuscire a qualificarsi al prossimo Mondiale. Una nuova mancata qualificazione non sarebbe per niente accettabile, come non lo erano le prime due.

Intanto, per far sì di ridare nuova linfa, Gattuso è pronto a richiamare in maglia azzurra un giocatore come Scamacca che, a causa dei brutti infortuni avuti, non è riuscito a scendere in campo nella passata stagione. Dopo il gol nella prima giornata di campionato contro il Pisa, adesso l’attaccante è pronto a riprendersi tutto come aveva fatto con la vittoria dell’Europa League.

Italia, altra possibile sorpresa in attacco?

Intanto, per quanto riguarda le prossime convocazioni, quella di Scamacca potrebbe non essere l’unica sorpresa. Infatti, il ct Gattuso, sta anche pensando ad un altro giocatore in attacco. Si tratta del centravanti dell’Inter, Francesco Pio Esposito.

Il giocatore ha fatto bene sia al Mondiale per Club e sia nel pre-campionato. Una sua chiamata potrebbe non essere così improbabile.