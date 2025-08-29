CLAMOROSO SERIE A: futuro a 16 squadre | C’è l’ANNUNCIO UFFICIALE

In Serie A potrebbe esserci una svolta importantissima che riguarda la sua composizione: ipotesi 16 squadre

Il campionato di Serie A è appena iniziato e le squadre si stanno preparando per provare a raggiungere i propri obiettivi. Sicuramente la squadra favorita per la vittoria finale è il Napoli che con la permanenza di Antonio Conte ed un mercato fatto davvero in maniera molto importante, ha rinforzato ulteriormente una squadra forte.

L’Inter, invece, è ancora un cantiere completamente aperto. La rivoluzione che ci sarebbe dovuta essere non c’è stata e la squadra è praticamente quasi la stessa di quella della passata stagione. Il Milan, nonostante la sconfitta della prima giornata, vuole riscattare la passata stagione in cui non si è qualificata per le coppe europee.

La Juventus, dal canto suo, ha intenzione di ritornare nuovamente a lottare per la vittoria dello scudetto. I bianconeri vogliono vincere dopo tanti anni senza averlo fatto.

Intanto, arriva la suggestione che potrebbe rivoluzionare completamente la composizione della Serie A. Infatti, il nostro campionato potrebbe prevedere 16 squadre.

Serie A, suggestione clamorosa: arriva l’annuncio ufficiale

In Serie A potrebbe esserci la clamorosa suggestione che riguarda la sua composizione. Infatti, il campionato potrebbe essere composto da sedici squadre. Questa, almeno, è la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco le sue parole: “Un torneo a 16 squadre eviterebbe anche quelle partite con poche migliaia di spettatori che indeboliscono la credibilità commerciale del calcio. E’ maturo il tempo in cui Giorgia Meloni tolga il tetto pubblicitario alla Rai, per finanziare tutta la Serie A in chiaro, tra rete di stato e Mediaset”.

Serie A, squadre in campo con il mercato ancora aperto

Intanto, come anticipato, la Serie A è già ripartita, ma la sessione di mercato è ancora aperta. Una situazione particolarmente scomoda perchè le squadre potrebbero ancora perdere dei tasselli delle proprie rose, mettendo in difficoltà i rispettivi allenatori.

La critica è avvenuta anche da tantissimi addetti ai lavori, ma adesso tocca avere delle riforme concrete. Anche se non è semplice mettere d’accordo tutte le principali leghe europee che sono in disaccordo su questo tema, soprattutto per quanto riguarda la Liga Spagnola.