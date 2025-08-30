Fantacalcio 2025-26, ecco la guida per l’asta | Ecco 3 SCOMMESSE in attacco su cui puntare

All’interno dell’articolo, ecco i consigli di tre attaccanti che potrebbero essere sorprese su cui puntare all’asta

Il campionato di Serie A è appena iniziato e non sono mancate le sorprese per alcune squadre. Il Napoli grande favorito per la vittoria finale, è riuscito a battere all’esordio il Sassuolo per 2-0 grazie alle reti del solito McTominay e di De Bruyne. Il Milan è stata la vera delusione della giornata di campionata.

Una prova incolore e sconfitta per 1-2 in casa contro la neopromossa Cremonese grazie ai gol di Baschirotto, Pavlovic e Bonazzoli in mezza rovesciata. La Juventus ha battuto il Parma per 2-0 grazie ai gol dei suoi due centravanti, Jonathan David e Dusan Vlahovic. Anche la Roma ha conquistato tre punti nel primo big match di giornata contro il Bologna, grazie alla rete di Wesley.

L’Inter, invece, ha vinto per 5-0 contro il Torino in una partita a senso unico in quello che è stato il posticipo del lunedì. Insomma, una prestazione convincente della squadra di Chivu.

Intanto, di seguito nel pezzo, ecco i consigli per quanto riguarda l’asta per il Fantacalcio con le tre scommesse da fare in attacco in modo tale da poter conquistare quanti più bonus possibili.

Fantacalcio, ecco i tre consigli come scommesse per l’attacco

Molti giocatori stanno per iniziare la loro asta del Fantacalcio per quanto riguarda la stagione appena cominciata. A tal proposito, ecco la lista dei tre giocatori che potrebbero rappresentare delle vere e proprie scommesse a poco prezzo per il reparto avanzato.

In primis Pio Esposito. L’attaccante nerazzurro ha dimostrato di poter stare in un palcoscenico molto importante come quello interista e potrebbe fare molto bene. Poi, l’attaccante del Bologna, Santiago Castro che potrebbe vivere la stagione della consacrazione definitiva dopo quanto di buono mostrato l’anno scorso. Infine, Douvakis del Como che dopo l’apprendistato della passata stagione, ha iniziato benissimo.

Mercato, potrebbe esserci ancora qualche colpo in canna

Il mercato, intanto, potrebbe regalare ancora qualche colpo. La Juventus sta provando a fare un esterno d’attacco ed un esterno destro di difesa. Il Milan cerca di puntare su tre profili in particolare.

Il primo è un difensore roccioso, il secondo un centrocampista dinamico ed il terzo un bomber.