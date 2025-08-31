Fantacalcio 2025-26, ecco la guida per l’asta | 3 SCOMMESSE per il centrocampo su cui puntare

Arriva la guida per l’asta del Fantacalcio 2025-2026 con l’elenco delle tre scommesse per il centrocampo

Il campionato di Serie A è appena iniziato e non sono mancate le prime sorprese. Infatti, il Milan, al suo esordio e con la nuova guida di Massimiliano Allegri è uscito sconfitto in casa dalla partita contro la Cremonese per 1-2 con le reti firmate da Baschirotto e Bonazzoli per i grigiorossi e da Pavlovic per i rossoneri.

Il giorno, prima, invece, il Napoli campione d’Italia e grande favorito per la vittoria finale è riuscito a battere il Sassuolo grazie alle reti del solito McTominay e De Bruyne all’esordio con la maglia azzurra. La Juventus è riuscita a vincere contro il Parma grazie alle reti dei suoi due centravanti, Jonathan David e Dusan Vlahovic.

La Roma si è aggiudicata il primo big match della stagione contro il Bologna grazie al gol del brasiliano Wesley, mentre l’Inter ha dominato il Torino riuscendo a batterlo per 5-0.

Intanto, di seguito, ecco la guida all’asta per il Fantacalcio. Questa volta, ad essere analizzato, sarà il reparto di centrocampo con tre possibili scommesse che potrebbero essere prelevate a pochi crediti.

Fantacalcio, arriva l’analisi delle tre scommesse per il centrocampo

Il campionato è appena iniziato ed il mercato sta volgendo al termine, per questo tantissimi appassionati si dedicheranno alla consueta asta per il fantacalcio. Di seguito, ecco l’analisi di tre possibili sorprese per il reparto di centrocampo.

Il primo nome della lista è quello del centrocampista nerazzurro, Petar Sucic che ha mostrato grandissime cose nel suo esordio in campionato. A proposito di talenti croati, occhio anche al trequartista del Como, Baturina che potrebbe fare molto bene. Infine, occhio a Valentin Carboni, che gioca in attacco nel Genoa, ma è listato come centrocampista.

Serie A, occhio alle possibili sorprese

In Serie A, in questa stagione, potrebbero esserci grandissime sorprese per quanto riguarda la classifica finale. Se il Napoli è la grandissima favorita per la vittoria dello scudetto, ecco che le cose cambiano per quanto riguarda la zona Europa.

Squadra come Roma, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Como e Bologna lotteranno fino all’ultimo per arrivare a giocare le coppe.