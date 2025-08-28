BUFERA RAZZISMO IN SERIE A: esplode un altro caso | E’ successo qualcosa di veramente grave

In Serie A scoppia la bufera dopo l’ennesimo caso di razzismo: un evento veramente grave quanto accaduto

Il campionato di Serie A è appena partito e ci sono state già le prime sorprese. La grande favorita Napoli è riuscita a vincere la partita d’esordio contro il Sassuolo per 2-0 grazie alle reti siglate dal solito McTominay e da De Bruyne all’esordio in maglia azzurra. Il Milan è stato la vera sorpresa della giornata.

Infatti, i rossoneri, all’esordio, sono usciti sconfitti contro la neopromossa Cremonese che ha sbancato San Siro per 2-1 con il capolavoro in mezza rovesciata, Bonazzoli. La Juventus, invece, ha battuto il Parma per 2-0 grazie alle reti dei suoi due centravanti, Jonathan David e Dusan Vlahovic – anche se i bianconeri si trovavano in dieci uomini.

La Roma ha vinto il primo big match della stagione per 1-0 contro il Bologna e l’Inter ha vinto il posticipo contro il Torino con un netto 5-0 a San Siro.

Intanto, già alla prima giornata, c’è stato un orribile episodio di razzismo. Un evento veramente assurdo che è stato condannato da tutte le parti coinvolte.

Serie A, scoppia il caso razzismo: episodio veramente grave

In Serie A è scoppiato il primo caso di razzismo. Un episodio veramente grave e su cui prendere provvedimenti. Infatti, durante la partita tra Juventus e Parma all’Allianz Stadium, i tifosi del settore ospiti hanno intonato cori razzisti nei confronti del centrocampista bianconero, Weston McKennie.

Un episodio veramente molto grave che ha scatenato anche la reazione da parte del club ducale che, attraverso un comunicato ufficiale, si è distanziata da quanto accaduto e ha condannato fortemente l’episodio. Adesso si spera che ci siano delle conseguenze per i responsabili.

Juventus, ecco le ultime sul mercato bianconero

La Juventus, intanto, sta lavorando al mercato in entrata. Infatti, il club bianconero sta cercando rinforzi soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Il primo obiettivo è quello di riportare alla Continassa, Kolo Muani.

Occhio anche alla situazione che riguarda Zhegrova del Lille, così come Molina dell’Atletico Madrid e O’Reilly del Brighton. Insomma, il mercato bianconero, nonostante la scadenza vicina, ha ancora qualcosa da dire per tutti i tifosi.