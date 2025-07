COLPO DI SCENA FERRARI: Hamilton al settimo cielo | ADESSO CAMBIA TUTTO

Arriva la grande notizia che riguarda il pilota inglese, Lewis Hamilton. Per lui potrebbe cambiare tutto

La nuova stagione di Formula 1 ha portato grandissimi cambiamenti per quanto riguarda i cambi di scuderie dei piloti. Il trasferimento che, sicuramente, più di tutti ha fatto discutere è stato quello del pilota inglese Lewis Hamilton che è passato dalla Mercedes alla Ferrari. Un passaggio che ha dato grandissimo entusiasmo ai tifosi della rossa.

In tanti, inoltre, si sono chiesti come sarebbe stata la convivenza con un altro numero uno come Charles Leclerc. Il problema, fino a questo momento, non si è posto dal momento che la Ferrari non sta riuscendo ad avere una vettura competitiva che possa stare al passo con le concorrenti. E il Mondiale sembra essere andato definitivamente.

Questo ha creato un certo malcontento nei due piloti che lo hanno manifestato a più riprese sia in maniera pubblica davanti alle telecamere, sia in maniera privata.

Intanto, è arrivata una grandissima notizia che riguarda Lewis Hamilton e che potrebbe sicuramente cambiare la sua stagione. L’inglese non vede l’ora di misurarsi in gara.

Hamilton, arrivano buone notizie: cambia la sua stagione?

Arrivano ottime notizia per quanto riguarda Lewis Hamilton e la sua vettura. Infatti, la Ferrari aveva preannunciato due giorni di test sulle macchine, test che hanno portato a dei risultati più che positivi per la soddisfazione di tutti.

Già a Spa si vedranno le modifiche che sono state apportate, soprattutto per quanto riguarda la sospensione posteriore. L’inglese si aspetta di poter competere per le primissime posizioni, in modo da poter recuperare terreno dalle prime e avere una soddisfazione sia a livello personale che per quanto riguarda la scuderia.

Ferrari, tanti miglioramenti da fare per ambire al vertice

La Ferrari, però, dovrà fare davvero tantissimi miglioramenti per poter ambire nuovamente alla vittoria del Mondiale. In questa stagione è stato sbagliato tanto sia dal punto di vista ingegneristico che da quello strategico.

Bisognerà capire fino a che punto si potrà arrivare e in quanto tempo si potrà migliorare. Perchè alcune figure potrebbero saltare a quel punto per una nuova rivoluzione nella scuderia e nei suoi vertici, soprattutto a livello ingegneristico.