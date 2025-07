SORPRESA FERRARI: novità assoluta per Leclerc | Cambia tutto in vista del prossimo GP

Arriva la notizia inaspettata e che riguarda il ferrarista Charles Leclerc: per lui cambia tutto per il prossimo GP

In questa stagione di Formula 1 sono stati veramente parecchi i cambi di scuderia da parte di molti piloti. Quello che, più di tutti, ha suscitato curiosità e ha fatto maggiormente parlare è stato sicuramente il passaggio del pilota inglese Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. Un trasferimento che ha entusiasmato i tifosi del Cavallino rampante.

In tanti si sono anche chiesti come sarebbe stata la convivenza con un altro asso della vettura come Charles Leclerc. Nei fatti, però, il problema non si è posto perchè, anche se ci troviamo ancora nella prima parte della stagione, le due Ferrari sono già fuori dalla lotta per la vittoria del Mondiale sia come piloti che come scuderia.

I due ferraristi hanno a più riprese fatto rimostranze per quanto riguarda la competitività della vettura sia a livello pubblico che privato, ma la situazione non è ancora cambiata affatto.

Intanto, a proposito di Charles Leclerc arriva una novità inaspettata e che riguarderà il pilota monegasco a partire dal prossimo Gran Premio di Formula 1.

Ferrari, arriva la sorpresa: cambia tutto per Leclerc

Arriva una novità importante che riguarda Charles Leclerc e la sua vettura. Infatti, dopo tante prove, il pilota francese avrà la sua sospensione anteriore. Anzi, sarà proprio lui a farla debuttare.

Una modifica importante che, il pilota e i tifosi della Rossa, si augurano possano dare una maggiore competitività alla vettura. Servono miglioramenti sensibili e celeri, questo è chiaro. Anche perchè, in caso contrario, il futuro di molti, piloti e non, potrebbe davvero cambiare molto presto.

Ferrari, miglioramenti o addii: occhio ai cambiamenti

La Ferrari non sta vivendo il suo periodo storico migliore dal punto di vista della competitività e, soprattutto, dei risultati. E dai piani alti stanno arrivando ultimatum soprattutto a livello ingegneristico, a Vasseur, per avere miglioramenti sensibili e subito.

In caso contrario, occhio ad un suo possibile addio, ma occhio anche alla pazienza di un pilota come Leclerc che dopo tanti anni vorrebbe competere per la vittoria del titolo. E la RedBull, soprattutto in caso di passaggio di Verstappen alla Mercedes, potrebbe davvero pensare a lui.