Batosta Sinner: niente US OPEN | Wimbledon è stato il suo ultimo Grande Slam

Jannik Sinner potrebbe non riuscire a vincere lo US Open: una previsione che spaventa i tifosi dell’italiano

Jannik Sinner è assolutamente il tennista del momento. L’italiano, infatti, grazie ai suoi grandi miglioramenti sul campo e, soprattutto, grazie a tutte le grandi vittorie ottenute in questo momento si ritrova al primo posto della classifica Atp. Un traguardo inimmaginabile, fino a qualche anno fa per il nostro movimento tennistico.

Ma, qualche mese fa, una vicenda in particolare lo ha contraddistinto e ha riguardato il caso-Clostebol. Il tennista, infatti, ha assunto questa sostanza vietata a sua insaputa, a causa di una negligenza di un membro del suo staff. Alla fine, la questione, si è risolta con il patteggiamento ad una squalifica di tre mesi con la WADA.

Sinner è riuscito a ritornare in campo facendo due finali su terra rossa agli Internazionali di Roma e al Roland Garros, perdendo contro Alcaraz, ma vincendo Wimbledon sempre contro il rivale spagnolo.

E, intanto, arriva la previsione in vista degli US Open. Infatti, il tennista italiano potrebbe non riuscire a vincere il trofeo. Parole che sicuramente spaventano i tifosi dell’altoatesino.

Sinner, arriva la previsione che spaventa per gli US Open

Sinner sarà uno dei protagonisti degli US Open, ma, secondo quanto riportato dalla pagina Instagram ‘Contro break’, il tennista italiano potrebbe non vincere il trofeo. Infatti, stando a quanto riportato, un utente ha fatto i suoi pronostici, come accaduto in passato. La curiosità è che non ne ha mai sbagliato uno.

Dalle sue previsioni, Sinner, verrebbe eliminato da Alcaraz non riuscendo a vincere. Ovviamente si tratta solamente di una sorta di gioco, ma vedendo come è finita in passato, i tifosi del tennista italiano fanno gli scongiuri.

Sinner, la continuità per vincere ancora

Le due sconfitte sulla terra rossa agli Internazionali di Roma e al Roland Garros contro Alcaraz, avevano lasciato il segno in Sinner e nel suo morale. Sicuramente c’era l’alibi dell’essere tornato da poco in campo dopo tre mesi di quasi totale inattività. Ma per un fuoriclasse come lui, soprattutto per le modalità in cui sono avvenute, era un duro colpo.

Adesso, dopo la vittoria di Wimbledon, l’obiettivo è avere continuità di vittorie per riuscire ad arricchire e migliorare il palmares e rimanere il numero uno al mondo.

