BOOM FORMULA 1, la novità del SECOLO è servita | L’annuncio sorprende tutti gli appassionati

Arriva la novità che rivoluzionerà i prossimi Mondiali di Formula 1: una decisione quasi presa dalla FIA

Il Mondiale di Formula 1, in questo momento, sta regalando una lotta a tre piloti e due scuderie per la vittoria finale. Infatti, il titolo se lo stanno giocando Piastri, Norris – che siedono sulla McLaren – e il pilota olandese della RedBull, Max Verstappen. Saranno loro tre a decidere e giocarsi il titolo finale per loro e le loro scuderie.

Per quanto riguarda le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, è tanta la delusione. L’arrivo del pilota inglese in Ferrari aveva fatto ben sperare per quanto concerne il livello competitivo della vettura italiana. Ma, nei fatti, così non è e i troppi errori ingegneristici e di strategia non hanno portato a grandi soddisfazioni.

I due ferraristi non si sono tirati indietro dal manifestare tutto il loro disappunto per quanto riguarda come stanno andando le cose fino a questo momento e si aspettano miglioramenti tangibili.

Intanto, per quanto riguarda l’intera competizione della Formula 1, arriva una novità importantissima che potrebbe davvero cambiare i Mondiali dei prossimi anni.

Formula 1, c’è l’annuncio ufficiale: arriva la grandissima novità

Per quanto riguarda la Formula 1, molto presto, nei vari Gran Premi, potrebbe arrivare la grandissima novità che rivoluzionerebbe tante cose. Infatti, il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha annunciato che in futuro ci sarà il ritorno dei motori V8.

Un cambiamento che potrebbe portare grandi modifiche alla competizione. Inoltre, per dare maggiore spazio allo spettacolo, si dovrebbe avere anche un snellimento del regolamento ed un’ulteriore avvento all’elettrizzazione. L’unico punto di discussione sarebbero i costi esorbitanti dell’aumento dell’elettrizzazione, ma la FIA assicura di volere intraprendere questa strada.

Ferrari, tantissimo da lavorare per la competitività

La Ferrari, intanto, lavora quotidianamente per poter ritornare ad essere competitiva. Ma, fino a questo momento, i risultati non sono stati dei migliori. Infatti, la scuderia italiana non sta riuscendo a muoversi dal pantano della sua situazione.

Ogni stagione sembra che si debba lavorare per quella successiva e qualche pilota ha manifestato qualche mal di pancia, tanto che si parla di un possibile addio. Una situazione che dura da troppo tempo e che sembra essere entrata in un circolo vizioso.