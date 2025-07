Sinner, è tutto veramente strano | Dopo Wimbledon non sarà nulla come prima: ECCO IL MOTIVO

Dopo la vittoria di Wimbledon, molti hanno notato delle cose strane da parte di Jannik Sinner

Jannik Sinner è sicuramente il tennista del momento. L’altoatesino, infatti, grazie ai suoi grandi miglioramenti in campo e, soprattutto, grazie alla sue grandi vittorie, è riuscito a raggiungere la posizione numero uno nella classifica Atp. Un traguardo che, fino a qualche anno fa, sembrava inimmaginabile per il tennis italiano.

Ma, negli ultimi mesi, una vicenda ha caratterizzato lo stesso Sinner e si tratta del caso Clostebol, una sostanza dopante vietata assunta a causa di una negligenza di un membro dello staff del ragazzo. Alla fine, il tutto, si è risolto con il patteggiamento ad una squalifica di tre mesi da parte della WADA.

Sinner è ritornato in campo ed è riuscito a giocare due finali – agli Internazionali di Roma e al Roland Garros – perse contro il rivale Alcaraz ed una vittoria al torneo di Wimbledon sempre contro il tennista spagnolo.

Intanto, a proposito di Wimbledon, in molti hanno notato alcune stranezze proprio del numero uno al mondo. Tanti si sono chiesti del perchè di questo comportamento.

Sinner, che strano! Ecco cos’ha fatto il tennista

Jannik Sinner è stato assoluto vincitore al torneo di Wimbledon. Il tennista italiano è riuscito a rimontare Alcaraz e a portare a casa il trofeo per la prima volta nella storia del nostro movimento. Ma durante il match, come riportato da FanPage, in tanti hanno notato qualche movimento strano.

Infatti, è iniziato a spopolare sul web qualche video di Sinner che, per fare un esempio, non tocca mai le righe del campo con il piede sinistro. All’apparenza si è trattato di gesti strani, in realtà è stata solo una forma di scaramanzia dopo le due finali perse in precedenza.

Sinner, ancora una volta il numero uno

Jannik Sinner, con questa sua vittoria, ha dimostrato di essere ancora una volta il miglior tennista al mondo. Dopo le due sconfitte sulla terra rossa che avevano lasciato qualche strascico, ma avvenute dopo tre mesi di quasi assoluta inattività, c’è stata la risposta.

Il nostro sport si gode un fuoriclasse che può davvero diventare uno dei migliori di tutti i tempi.