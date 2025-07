Ultim’ora Formula 1, c’è il cambio di scuderia | La mossa a sorpresa del pilota spiazza tutti

In Formula 1 potrebbe esserci un cambio di scuderia che avrebbe del clamoroso: decisione spiazzante

Il Mondiale di Formula 1 che si sta gareggiando in questa stagione ha visto, ad inizio anno, tantissimi cambiamenti che riguardano le varie scuderie. Quello che sicuramente ha fatto maggiormente parlare si sè è stato il passaggio del pilota inglese, Lewis Hamilton, dalla Mercedes alla Ferrari. Un passaggio che ha generato molto entusiasmo nei tifosi della rossa.

Molti si sono anche chiesti come sarebbe stata la convivenza con un altro asso come Charles Leclerc. Ma il problema fino a questo momento non si è posto perchè il Cavallino rampante, oramai da parecchi anni, non riesce ad avere una vettura che possa essere capace di gareggiare insieme a quelle rivali.

Questo sta generando parecchio malcontento nei due piloti che lo hanno manifestato sia in maniera pubblica che privata all’interno dei rispettivi paddock.

Intanto, per la prossima stagione, potrebbe esserci un cambio di scuderia che potrebbe avere del clamoroso. Una decisione che sconvolgerebbe la competizione.

Formula 1, occhio al clamoroso cambio di scuderia

In Formula 1 potrebbe esserci un cambio di scuderia che avrebbe del clamoroso. Infatti, sarebbero sempre più fitti i contatti tra la Mercedes e Max Verstappen per la prossima stagione. Il pilota olandese vorrebbe lasciare la RedBull dopo l’ultima stagione e apprezza il gradimento della scuderia.

Ma, in Mercedes, in questo momento, c’è la presenza di un grande pilota come George Russel che, in passato, ha avuto dissapori proprio con l’olandese. Pertanto, una convivenza tra i due è esclusa e nei prossimi mesi andrà presa una decisione molto difficile. Anche perchè la scuderia ha intenzione di puntare ancora sulla crescita del giovane talento italiano, Kimi Antonelli.

RedBull, un profilo al posto di Verstappen: c’è il gradimento

La RedBull, intanto, si guarda intorno per provare a non farsi trovare impreparata di fronte alla scelta del pilota olandese. E, a tal proposito, c’è in cima alla lista il profilo di un pilota.

Si tratta di Charles Leclerc che sta seriamente riflettendo di lasciare la Ferrari in estate. Il francese non è contento di non riuscire a competere e vuole farlo nel più breve tempo possibile.