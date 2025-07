Scelgo la Nazionale azzurra, non voglio vestire la maglia della Francia | L’ANNUNCIO UFFICIALE

La scelta definitiva è stata fatta: no alla nazionale francese, sì alla maglia azzurra. Disponibile per i prossimi impegni

La Nazionale italiana sta vivendo un momento non positivo e particolarmente turbolento. Infatti, gli ex campioni d’Europa, da ben due edizioni non riescono ad accedere ai Mondiali e, anche in questa edizione, rischiano tanto di non essere presenti. Una mancata qualificazione sarebbe davvero imperdonabile e soprattutto molto preoccupante.

Gli azzurri, dopo aver perso i match point con Svezia e Macedonia, quando in panchina c’erano Ventura e Mancini, hanno iniziato male il girone perdendo addirittura 3-0 contro la Norvegia che è la principale antagonista. Un risultato che ha portato all’esonero di Luciano Spalletti e all’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso.

Un nuovo corso per una compagine che dovrà trovare innanzitutto un legame viscerale con la maglia azzurra, dal momento che in tanti e troppo spesso hanno deciso di lasciare il ritiro o di non partecipare completamente alle convocazioni.

Intanto, a proposito di Nazionale, arriva la decisione definitiva. Scelta la maglia azzurra al posto di quella della Nazionale francese. Una scelta che ha fatto molto discutere.

Italia, scelta fatta: rinuncia alla Nazionale francese

Alla fine, la calciatrice, ha deciso in maniera definitiva ed inequivocabile: no alla Nazionale francese e sì al vestire la maglia azzurra. Si tratta di Julie Piga che, dal ritiro delle azzurre, ha parlato così come raccolto da TMW.

Ecco le sue parole: “Ho scelto la Nazionale italiana perchè da piccola ho da sempre indossato la maglia azzurra. La mia famiglia si è sempre sentita più italiana che francese. Ho fatto le giovanili in Francia e non sapevo che avrei potuto giocare per l’Italia anche se il mio sogno era quello di indossare questa maglia e quando l’ho saputo ho fatto la mia scelta”.

Italia maschile, adesso un nuovo corso

Per quanto riguarda la Nazionale italiana maschile, con l’arrivo di Gattuso dovrà iniziare necessariamente un nuovo corso e alla svelta. Bisognerà fare anche delle scelte impopolari, a costo di lasciare a casa qualcuno che non ha dimostrato senso di appartenenza alla maglia azzurra.

Qualificarsi al prossimo Mondiale diventa un obiettivo troppo importante e che manca da tantissimo tempo.