STAGIONE FINITA | Tegola in Serie A: giocatore costretto a finire sotto ai ferri

Il giocatore ha finito anticipatamente la sua stagione in Serie A: sarà costretto a finire sotto ai ferri

In Serie A, in questa stagione, ci sono stati tantissimi infortuni, anche gravi, che hanno costretto tantissimi giocatori a dover finire in maniera anticipata la loro stagione. Le squadre che sicuramente hanno subito di più questa cosa sono state la Juventus e l’Atalanta che hanno dovuto fare a meno di tanti giocatori.

I bianconeri, quasi da inizio stagione, non hanno potuto contare su Gleison Bremer e Cabal a causa della rottura del legamento crociato. La Dea, invece, ha visto concludersi anticipatamente il campionato di Scamacca – che pure era stato recuperato inizialmente dopo un precedente infortunio – e di Kolasinac sottoposto a intervento chirurgico.

Anche il Torino ha dovuto giocare quasi tutto il campionato senza il suo miglior giocatore, ovvero Duvan Zapata sempre a causa della rottura del legamento crociato.

Intanto, arriva un’altra brutta notizia per una squadra di Serie A. Infatti, il giocatore è stato costretto a finire sotto ai ferri per un intervento chirurgico e la sua stagione si è già conclusa in un momento importantissimo.

Serie A, il giocatore ha finito la stagione: finito sotto ai ferri

Il Lecce, in un momento decisivo della propria stagione, dovrà rinunciare ad un giocatore importantissimo come Gaby Jean. Il giocatore, infatti, ha subito la lesione del legamento crociato. Insomma, una brutta tegola per la squadra invischiata nella zona salvezza.

Il club, attraverso un comunicato ufficiale, ha detto come il ragazzo sia stato sottoposto ad intervento chirurgico per riparare la lesione e ha terminato anticipatamente la sua stagione. Lo rivedremo solamente l’anno prossimo.

Serie A, la zona salvezza diventa sempre più complicata

La Serie A sta vedendo tantissime squadre invischiate nella zona salvezza. Infatti, se da un lato il Monza sembra oramai condannato alla retrocessione nella serie cadetta, ci sono alcune squadre che non vogliono mollare un centimetro.

E’ il caso del Venezia che sta riemergendo lentamente e l‘Empoli che vuole uscire dal pantano degli ultimi risultati. Occhio anche alla situazione del Lecce che pian piano è sprofondato sempre di più e il Parma che sembra in lenta ripresa.