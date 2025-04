CRISTIANO RONALDO TORNA IN EUROPA | Addio all’Arabia Saudita: vuole giocare la Champions League

Cristiano Ronaldo vuole ritornare in Europa per giocare la Champions League: possibile addio all’Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo è stato ed è ancora ora uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. Sicuramente, il fuoriclasse portoghese, è il miglior bomber della storia del calcio. Nel corso della sua straordinaria carriera, il numero 7 per antonomasia, è riuscito a vincere tutto sia a livello di squadre che a livello individuale.

Dagli inizi di carriera allo Sporting Lisbona che lo hanno fatto conoscere al grande calcio, fino al passaggio al Manchester United che lo ha fatto diventare grande e conoscere in tutta Europa. Poi, il passaggio al Real Madrid che lo ha consacrato come uno dei più grandi di sempre e il successivo trasferimento alla Juventus con cui ha aumentato il suo bottino di vittorie.

Infine, il ritorno romantico al Manchester United e il passaggio all’Al-Nassr, in Arabia Saudita. Ma adesso, potrebbe esserci una nuova avventura per il portoghese.

Infatti, Ronaldo ha intenzione di essere ancora protagonista in Europa e ha intenzione di puntare ancora alla vittoria della Champions League dopo aver vinto tutto in carriera.

Ronaldo torna in Europa? CR7 vuole la Champions League

Cristiano Ronaldo torna in Europa? Una suggestione che potrebbe avverarsi. O, quantomeno, questo è l’auspicio dell’ex centrocampista nerazzurro, Giorgios Karagounis.

Ecco le sue parole sul portoghese: “Non so se vedremo mai Ronaldo al Wrexham, ma mi piacerebbe vederlo in Grecia al Panathinaikos. Il Panathinaikos è un grande club e, anche se non sappiamo cosa ci riserva il futuro, Ronaldo è famosissimo così come il Panathinaikos in Grecia. Ha già indossato la maglia verde dello Sporting Lisbona, perchè non anche quella del Panathinaikos? Mi piacerebbe molto vederlo”.

Ronaldo, ancora un obiettivo in carriera

Cristiano Ronaldo, intanto, è molto vicino al rinnovo del suo contratto con l’Al-Nassr. L’ex blancos ha intenzione di raggiungere un ultimo obiettivo della sua carriera incredibile, ovvero il raggiungimento dei 1000 gol in carriera.

Un traguardo sicuramente ambizioso, ma che con questi ritmi sotto porta, potrebbe arrivare davvero. Insomma, due anni in più per provare a superare sè stesso. Ancora una volta. Per un giocatore ancora meraviglioso.