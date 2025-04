Purtroppo devo smettere con il calcio | Ho seri problemi di salute: UN VERO E PROPRIO DRAMMA SPORTIVO

Decisione che ha colto tutti di sorpresa: ha deciso di smettere in maniera definitiva con il calcio. E’ un vero dramma

Negli ultimi anni, il movimento calcistico brasiliano, ha sfornato sicuramente tantissimi giocatori di livello, ma la Nazionale verdeoro non è mai riuscita a mettere insieme tutto il talento per creare un collettivo valido e pronto per vincere sia a livello continentale che a livello mondiale, visto che si tratta della compagine con più Mondiali vinti.

Anzi, nel corso del tempo, fino ad oggi, sono arrivati risultati molto deludenti. Come la sconfitta nel mondiale casalingo contro la Germania per 7-1 o come le vittorie dei rivali di sempre dell’Argentina che è riuscita a conquistare non soltanto due Copa America, ma soprattutto un Mondiale.

Adesso, si parla tanto di un nuovo cambio sulla panchina e si punta ad avere come ct l’attuale allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti che vorrebbe provare l’esperienza con una Nazionale prima di dire addio al calcio.

Intanto, a proposito di movimento brasiliano, è arrivata una notizia che ha colto tutti di sorpresa. Infatti, un allenatore ha annunciato l’addio al calcio a causa di un vero e proprio dramma.

Brasile, purtroppo deve smettere col calcio: dramma sportivo

Arriva la notizia che ha lasciato tutti sconvolti e che riguarda l’allenatore del Corinthians ed ex tecnico del Flamengo e della nazionale verdeoro, Tite che dovrà lasciare il calcio a causa di problemi di salute.

Ecco le sue parole: “Ho capito che la cosa migliore è quella di prendermi una pausa dalla carriera di allenatore per prendermi cura di me stesso per tutto il tempo necessario. Com’è noto, era in corso una conversazione con il Corinthians, ma dovrà essere paralizzata da una decisione difficile, ma necessaria”.

Brasile, quale futuro dopo Neymar?

Il Brasile, adesso, dovrà pensare ad un nuovo corso dopo Neymar su cui tutto il movimento calcistico brasiliano si era poggiato in questi anni che, però, non hanno portato a molto.

Ci sono tanti giocatori che possono fare molto bene, ma ci dovranno essere le condizioni adatte per far rendere tutti nel migliore dei modi. Che questo possa accadere davvero con Carlo Ancelotti?