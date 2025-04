ULTIM’ORA DA URLO! Messi in Serie A: il club ha fatto follie, cifre da capogiro | SARA’ UFFICIALE A LUGLIO

Lionel Messi potrebbe arrivare in Serie A la prossima estate: un club italiano ha intenzione di fare follie per averlo

Lionel Messi è stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Un giocatore che ha vinto praticamente tutto sia a livello di squadra che a livello individuale. La sua storia principale è stata fatta con la maglia del Barcellona, squadra che ha fatto la storia del calcio. Successivamente, il suo passaggio al Paris Saint-Germain ha creato molto scalpore.

Un trasferimento che ha fatto molto male alla squadra catalana, ma che non ha portato frutti a quella francese. Una squadra infarcita di grandi fuoriclasse e che, proprio per questo, in troppi si sono pestati i piedi in campo senza riuscire a raggiungere dei risultati di squadre che andassero oltre la vittoria del campionato.

Intanto, arriva la notizia dell’ultima ora che riguarda il fuoriclasse argentino. Infatti, la pulce potrebbe arrivare addirittura in Serie A e c’è una società pronta ad investire su di lui.

La società ha un progetto ambizioso che vorrebbe farcire anche di giocatori che, magari, hanno già dato il meglio di sè in campo, ma che possono dare lustro alla loro rosa.

Messi, arrivo in Serie A? Una società lo vuole fortemente

Lionel Messi potrebbe arrivare in Serie A. Il fuoriclasse argentino, infatti, potrebbe lasciare la MLS per arrivare nel nostro paese ed una società è pronta ad investire su di lui. Si tratta del Como. La società lombarda ha uno dei progetti tecnici più interessanti della Serie A fatta di soldi da investire, ma anche di giovani talenti da far crescere e da affiancare da giocatori esperti.

E chi meglio di Messi per far fare un passo in più a questo progetto tecnico? Il Como vuole provarci sul serio e vuole cercare di fare questo regalo ai propri tifosi.

Messi, un fuoriclasse con un ultimo obiettivo

Lionel Messi, come detto, ha vinto tutto e ha raggiunto tutti i traguardi possibili. Anche con la sua nazionale è riuscito a vincere due Copa America e un Mondiale.

Adesso, rimane un ultimo obiettivo che è quello di riuscire a giocare un ultimo mondiale con la maglia dell’albiceleste,