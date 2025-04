Zaniolo, la verità è sconcertante: non ci sono più speranze | LO HANNO COMUNICATO POCO FA

Arriva la decisione che riguarda Nicolò Zaniolo: per il giocatore non ci sono più speranze dopo questo

Il mercato di gennaio ha visto tantissimi movimenti anche per quanto riguarda la Serie A. Ad esempio il Milan è stata la società che si è mossa di più andando ad acquistare giocatori di livello, ma che oggi non stanno dando le giuste garanzie, come Walker, Bondo, Joao Felix e Santiago Gimenez.

Non solo i rossoneri, ma anche la Juventus ha provato a modificare molto nella sua rosa. Alla Continassa sono arrivati Alberto Costa, Kelly, Renato Veiga e soprattutto Kolo Muani che ha fatto molto bene nella parte iniziale della sua avventura in maglia bianconera, ma che con l’arrivo di Tudor sta avendo qualche difficoltà ad incidere come all’inizio.

Anche la Fiorentina ha investito molto per provare a migliorare la situazione di classifica della passata stagione e per provare a vincere la Conference League che è mancata nella passate stagioni.

Intanto, è arrivata una decisione pressochè definitiva in merito ad uno degli arrivi del mercato di gennaio, ovvero Nicolò Zaniolo. Per il giocatore non c’è più speranza.

Zaniolo, decisione presa sul giocatore

Nicolò Zaniolo è arrivato alla Fiorentina a gennaio in prestito per 3,2 milioni di euro con diritto di riscatto a 15 milioni che diventa obbligo a determinate condizioni. Una di queste è il raggiungimento di 13,2 presenze in campo.

Nei fatti, il giocatore ha giocato 8 partite e, visto quante partite rimangono da giocare (almeno da mezz’ora ciascuna) sembra che l’obbligo non scatterà. Dunque, sarà tutto da scrivere il futuro dell’ex trequartista della Roma. Un giocatore che non sta riuscendo a esprimere il potenziale che tutti gli riconoscono.

Zaniolo, un giocatore inespresso

Nicolò Zaniolo, fin dalla sua prima esperienza alla Roma, ha sempre mostrato dei grandissimi colpi in campo e delle grandissime giocate a testimonianza di un talento smisurato. Ma alcuni atteggiamenti sbagliati, ne hanno limitato la crescita.

Un ragazzo che avrebbe potuto dare tantissimo al nostro calcio, ma che invece è stato frenato da tanti fattori che con il calcio non hanno mai centrato nulla. Adesso sembra che una nuova esperienza non sia andata a buon fine.