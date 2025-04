VIA DALL’INTER | Non gioca nemmeno il Mondiale per Club: cacciato via dalla Pinetina

Il giocatore non rientra più nei piani del club nerazzurro e andrà via al termine di questa stagione

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha già iniziato a programmare la prossima stagione. Marotta, Ausilio e Baccin infatti hanno intenzione di porre rimedio agli errori fatti durante la scorsa estate e l’obiettivo è quello di regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva sia nel campionato italiano che in Champions League.

Ma, per farlo, la dirigenza nerazzurra dovrà obbedire ad alcuni dettami dati dal fondo Oaktree. La nuova proprietà statunitense, infatti, ha stabilito di dover abbassare l’età media, di dover abbassare i costi totali di squadra e di dover abbassare anche il monte ingaggi visto che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

E’ sicuro che un nuovo giocatore come Petar Sucic delle Dinamo Zagabria arriverà a Milano ed un altro come Luis Henrique del Marsiglia è molto vicino a vestire la maglia nerazzurra.

Intanto, c’è un giocatore che non farà parte del progetto nerazzurro e andrà via a fine stagione. Per la società non rientra più nei piani del club e dovrà cercarsi un’altra destinazione.

Inter, il giocatore fuori dai piani: addio a fine stagione

Le strade di Joaquin Correa e dell’Inter si separeranno al termine della stagione. L’attaccante argentino ha il contratto in scadenza e non gli verrà proposto il rinnovo. Per questo, sarà sicuramente addio.

Le prestazioni non all’altezza di questi anni hanno fatto propendere per questa scelta. Nonostante le tante opportunità, il Tucu non è mai riuscito a ripagare la fiducia in campo. Un acquisto che, soprattutto per i soldi spesi, è stato totalmente sbagliato e non ha aiutato la squadra.

Non solo Correa, tanti altri potrebbero dire addio

Correa però non è l’unico a poter salutare la Pinetina al termine della stagione. Infatti, anche Taremi è un grande indiziato per dire addio dopo solo una stagione. Anche qui, le attese non sono state rispettate.

Bisognerà capire cosa fare con Arnautovic, molto apprezzato dal gruppo e che ultimamente è stato spesso decisivo con i suoi gol. Insomma riflessioni in corso in viale della Liberazione. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.