MORTE PAPA FRANCESCO, slitta la fine del campionato | LA LEGA HA PRESO LA NUOVA DECISIONE

Arriva una nuova decisione della Lega dopo la notizia della morte del Pontefice Papa Francesco

La giornata del 21 aprile è stata contraddistinta dalla notizia della morte del Pontefice, Papa Francesco. Il Santo Padre si è spento dopo una lunga convalescenza dei giorni passati e a causa di un ictus e di un arresto cardiaco. Una notizia che ha stupito tutti visto che solo il giorno prima, Papa Francesco ci aveva tenuto a partecipare all’omelia Urbi et Orbi.

Una scomparsa che ha avuto effetti profondi in tutta l’umanità e che ha visto tante reazioni in ogni settore della vita. Anche il mondo del calcio ha deciso di prendere una decisione molto ferma all’apprendere di questa notizia e che ha riguardato il rinvio delle partite che si sarebbero dovute giocare nella giornata di Pasquetta.

Ma questo non è tutto, visto che è arrivata l’ulteriore decisione in merito al campionato da giocare in queste ultime giornate. Infatti, dopo la morte di Papa Francesco, la Lega Calcio ha preso una nuova decisione.

La fine del campionato slitterà. Adesso ci sarà un cambiamento del calendario e anche di alcuni piani per quanto riguarda tutte le società e le squadre coinvolte.

Morte Papa Francesco: la Lega fa slittare la fine del campionato

La Lega Calcio, dopo la morte di Papa Francesco, ha preso una decisione che sicuramente cambia i piani per tantissime società. Infatti, ci sarà il rinvio della 34 esima giornata di campionato, ma non solo.

Infatti, il campionato cadetto vedrà lo slittamento del finale di stagione, comprendendo anche i play-off ed i play-out tra le varie squadre. Si attendono ulteriori ufficialità.

Serie B, già un primo verdetto ufficiale

Intanto, il campionato di Serie B, ha avuto un primo verdetto ufficiale e che riguarda la prima squadra e che è riuscita a salire in Serie A. Infatti, il Sassuolo, dopo un solo anno di serie cadetta, è riuscita a ritornare nella massima serie.

Restano altre due responsi per capire chi farà parte delle 20 squadre della prossima stagione. In questo momento, il Pisa e lo Spezia si stanno sfidando per vedere chi avrà l’accesso diretto, con i toscani in vantaggio in classifica.