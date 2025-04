Altra TEGOLA per Sinner | Nuova batosta dopo la squalifica: è costretto a cambiare i suoi piani

Arriva una nuova tegola per Jannik Sinner, soprattutto dopo quanto accaduto per la squalifica per doping

Jannik Sinner è sicuramente lo sportivo italiano del momento. Il tennista, grazie ai suoi miglioramenti in campo e grazie, soprattutto, ai trofei vinti è diventato il numero uno al mondo. Un traguardo inimmaginabile, fino a qualche tempo fa per un tennista italiano, soprattutto visti i mostri sacri con cui ha avuto a che fare.

Negli ultimi mesi, però, la cosa che ha caratterizzato la vita professionale dell’altoatesino è stata la squalifica per doping. Infatti, a causa dell’assunzione del Clostebol, sostanza vietata dall’antidoping, per una negligenza di un membro dello staff, la WADA ha iniziato delle indagini che hanno portato al patteggiamento per una squalifica di tre mesi.

Sinner ritornerà in campo agli Internazionali di Roma e se la vedrà anche con molti colleghi che, in questi mesi, lo hanno giudicato in maniera negativa per questa vicenda.

Intanto, oltre alla questione squalifica, arriva un’altra notizia negativa per Sinner. Una tegola che non ci voleva in vista del suo ritorno in campo per provare a vincere.

Sinner, arriva la cattiva notizia in vista degli Internazionali di Roma

Jannik Sinner si appresta a tornare in campo e la sua tabella di marcia prevede di riprendere gli allenamenti in maniera più intensa al più presto. Montecarlo sarà la sede in cui il tennista sarà impegnato a riprendere la forma migliore per provare a vincere ancora.

Sinner, da domenica, potrà tornare ad allenarsi in centri riconosciuti e con tennisti del circuito Atp. Ma, visto che è attesa pioggia in quei giorni, ecco che il ritorno agli allenamenti potrebbe essere rinviato ulteriormente in attesa di avere le migliori condizioni possibili.

Antidoping, qualche domanda da porsi

La vicenda Sinner, per molti tennisti, è stata un’occasione per far sentire, quantomeno a livello mediatico, le loro preoccupazioni in merito alla rigidità delle pene inflitte dall’antidoping.

Infatti, per tanti, bisognerebbe essere più flessibili quanto a pene da infliggere, quando l’assunzione è avvenuta in maniera involontaria o, addirittura, inconsapevole. Ma per arrivare ad un punto di contro ci vorrà molto più di questo. Intanto, questi casi, sono sempre molti nel mondo dello sport.