Che vergogna, ULTIM’ORA IMPROVVISA | Il giudice sportivo lo ha SQUALIFICATO: decisione improvvisa

Arriva la notizia, il giocatore è stato squalificato dal giudice sportivo: il gesto è costato caro a lui e alla sua squadra

La Liga Spagnola è arrivata nel suo momento decisivo. Dopo l’uscita di scena dell’Atletico Madrid nella lotta per la vittoria del campionato, la sfida è sempre a due tra le due rivali di sempre, ovvero il Barcellona ed il Real Madrid. La squadra catalana, in questo momento, si trova in testa al campionato, ma quella di Ancelotti non vuole mollare la presa.

I blaugrana sembrano aver ritrovato il vento in poppa dopo la qualificazione in semifinale contro il Borussia Dortmund, mentre il morale della Casa Blanca sembra essere sotto i tacchi, dopo l’eliminazione avvenuta per mano dell’Arsenal. Insomma, un momento importante che nelle prossime settimane verrà deciso.

Sicuramente non sono mancati e non mancheranno mai i veleni. Ed anche questa volta c’è stata una dura risposta ad un episodio nello specifico.

Il giudice sportivo ha squalificato il giocatore, ma la società avversaria non ci sta ed ha risposto in maniera polemica a quanto accaduto. Parole che inaspriranno queste settimane.

Liga Spagnola, arriva la squalifica del giudice sportivo

Kylian Mbappè è stato squalificato dal giudice sportivo per un turno a causa dell’espulsione, rimediata nella partita vinta contro l’Alaves, che ha portato alla sua uscita dal campo. Un intervento molto brutto che avrebbe potuto mettere a rischio la carriera dell’avversario.

Intanto, il vice-presidente del Barcellona, Rafael Yuste, ha parlato dell’episodio e della decisione del giudice sportivo. Ecco le sue parole: “Direi che è assolutamente assurdo, un fallo molto duro che avrebbe potuto causare una frattura, un infortunio. Se fosse successo ad uno dei nostri giocatori, cosa che non accadrà perchè i nostri giocatori sono puliti, non so cosa sarebbe successo”.

Real Madrid, grandi cambiamenti a fine anno

Intanto, il Real Madrid, si appresta ad altri cambiamenti a fine stagione. Dopo l’eliminazione dalla Champions League si stanno facendo le prime valutazioni. E se si dovesse perdere anche il campionato, la situazione potrebbe precipitare.

Quasi sicuramente Ancelotti verrebbe esonerato per far posto ad un tecnico di talento come Xabi Alonso. Anche in campo potrebbe succedere qualcosa, con il profilo di Alexander-Arnold sempre in cima alla lista dei sogni.