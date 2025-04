RIBALTONE FERRARI | ULTIM’ORA a sorpresa in Formula 1: adesso cambia DAVVERO TUTTO

Arriva il grande cambiamento per quanto riguarda la Ferrari: in Formula 1 può cambiare davvero tutto

Questa stagione di Formula 1 ha visto tantissimi cambiamenti per quanto riguarda i piloti ingaggiati dalle varie scuderie. Di certo, il trasferimento che più di tutti ha suscitato curiosità e scalpore è stato quello di Lewis Hamilton che è passato dalla guida della Mercedes a quella della Ferrari.

L’inglese è stato presentato in pompa magna, visto quanto vinto e quanto fatto nella sua carriera. E in tanti si sono chiesti come potrebbe essere la convivenza con un altro pilota molto quotato come Charles Leclerc che, giustamente, non ha intenzione di fare da sparring partner a nessuno sulla vettura del cavallino rampante.

Ma, fino a questo momento, le cose non sono andate come sperato e i tanti errori sono stati pagati. Nonostante due piloti di grandissimo livello, la vittoria del mondiale, seppur ad inizio stagione, sembra irraggiungibile.

Intanto, arrivano le parole che possono confortare i tifosi della Rossa. Infatti, potrebbe esserci un grande ribaltone per quanto riguarda la Ferrari che potrebbe portare della novità sperate ad inizio stagione.

Ferrari, arriva il ribaltone che può cambiare la stagione

L’inizio stagione della Ferrari è stato traumatico per i risultati raggiunti. Pochissimi punti in classifica per i suoi piloti e la vetta del mondiale che sembra essere già lontana. Sicuramente c’è tempo per recuperare, ma bisogna lavorare molto.

Intanto, arriva una buona notizia per i tifosi ferraristi. Il pilota Charles Leclerc si è detto molto fiducioso in vista del futuro e del lavoro che sta facendo la scuderia. Ecco le sue parole: “La Ferrari è sulla strada giusta, saremo più vicini alle prime posizioni, sono fiducioso”.

Ferrari, tanto terreno già da recuperare

Nonostante la presenza di due numeri uno sulla vettura, la Ferrari sembra dover affrontare un’altra, ennesima stagione di transizione. La Rossa, infatti, non ha fatto bene fino a questo momento e il cammino rispetto alle altre scuderie sembra essere maggiormente costellato da ostacoli.

Alle parole riportate sopra di Leclerc, si contrappongono quelle di Hamilton che ha invitato, senza mezzi termini, i tifosi della Ferrari a non attendersi nulla, ma di lasciar lavorare la scuderia.