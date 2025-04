ULTIM’ORA FORMULA 1: cancellano il GP tanto amato | Una vera e propria batosta per milioni di tifosi

Una notizia che ha sorpreso tantissimi tifosi di Formula 1: rischio cancellazione per un Gran Premio

La scorsa pausa dalla Formula 1, è stata molto importante visti i cambiamenti di scuderia che ci sono stati. Quello che sicuramente è stato il più clamoroso è stato il passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. Un trasferimento che ha sorpreso in tantissimi e che, alla vigilia, aveva esaltato i tifosi del cavallino rampante.

La rossa, con due piloti di prima fascia come l’inglese e Charles Leclerc, quantomeno nei pronostici, era data come una delle scuderie favorite per la vittoria finale. Ma le cose, almeno in questo inizio di stagione, non sono andate come sperato e pochissimi sono stati i punti conquistati dai due piloti.

Sicuramente c’è tutto il tempo per recuperare, ma i problemi restano oramai da troppo tempo e ci vorrà davvero molto lavoro sia sulla vettura sia a livello strategico.

Intanto, arriva una notizia che ha sorpreso tantissimi piloti. Infatti, potrebbe esserci la cancellazione del Gran Premio tanto amato da tantissimi. Una batosta che sarebbe difficile da superare.

Formula 1, possibile cancellazione del GP tanto amato

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma si è in attesa di conferme. Infatti, la Formula 1 potrebbe perdere uno dei Gran Premi più amati dai tifosi, ovvero quello di Imola. Quello che si terrà nei giorni tra il 16 e 18 maggio potrebbe essere l’unica occasione per vederlo.

Successivamente, si potrebbe decidere davvero di cancellarlo. Una vera batosta per tantissimi appassionati, soprattutto quelli italiani che, da sempre, hanno fatto vedere il loro affetto non solo ai piloti, ma all’intera competizione. Vedremo cosa verrà deciso nei prossimi mesi.

Ferrari, troppe cose ancora non vanno

La Ferrari sembra trovarsi nell’ennesima stagione limbo degli ultimi anni. La scuderia italiana, infatti, come detto anche sopra, non è per niente partita con il piede giusto e ha già perso tantissimi punti. Siamo solo all’inizio e c’è tempo di recuperare.

Ma l’impressione, data anche dalle parole dei piloti, sembra che anche in questa stagione non si riuscirà ad arrivare al livello di chi, in questo momento, sta dominando la stagione.