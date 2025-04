SORPRESA SINNER, mossa a sorpresa per gli Internazionali di Roma | Scossone nel tennis

Arriva la notizia a sorpresa che riguarda Jannik Sinner e la sua partecipazione agli Internazionali di Roma

Jannik Sinner è di certo il tennista del momento. L’altoatesino, infatti, nonostante la sua giovanissima età e grazie ai suoi miglioramenti e, soprattutto, alle sue vittorie sul campo è riuscito a raggiungere la posizione di numero uno del mondo. Un traguardo incredibile per un giocatore che potrebbe scrivere pagine importanti di questo sport.

Negli ultimi mesi, a tenere banco, è stata la vicenda inerente al caso doping e all’assunzione del Clostebol a causa di una negligenza da parte di un membro dello staff. Una vicenda che ha portato con sè tantissime polemiche e tantissimi scontri, anche molto duri, tra tanti tennisti che si sono schierati a favore o contro lo stesso Sinner.

Una situazione indubbiamente spiacevole, che si è conclusa, dal punto di vista legale, con il patteggiamento con la Wada a tre mesi di squalifica. Pertanto, Sinner, giocherà prossimamente agli Internazionali di Roma.

Intanto, proprio a proposito della competizione, arrivano ottime notizie per quanto riguarda il tennista italiano che sicuramente faranno discutere nel mondo del tennis.

Sinner, situazione a sorpresa agli Internazionali di Roma

Jannik Sinner sarà uno dei protagonisti dei prossimi Internazionali che si giocheranno a Roma. Il tennista italiano, infatti, tornerà in campo dopo la squalifica e sarà sicuramente l’osservato speciale. A tal proposito, ci si chiede, dopo tre mesi fuori dai campi, quale sarà la condizione fisica del ragazzo.

E a questa domanda, ha risposto l’ex tennista italiano, Paolo Bertolucci. Ecco le sue parole a Un Giorno da Pecora: “Jannik inizierà domani a Montecarlo e aumenterà gradualmente il lavoro e nel Principato abitano i migliori al mondo come Djokovic, non avrà problemi a trovare il partner giusto. E secondo me impiegherà poco a tornare in forma, agli Internazionali di Roma sarà già a buon punto”.

Antidoping, qualche domanda da porsi

Il caso Sinner ha scoperchiato un vecchio problema che riguarda la strettezza delle maglie dell’antidoping e delle sue sanzioni. Infatti, spesso e volentieri si parificano quasi le condizioni di chi assume sostanze illegali consapevolmente e non.

Una situazione che, ovviamente, andrà cambiata e resa meno rigida. Tanti atleti, infatti, si dicono preoccupati anche di svolgere azioni quotidiane per il rischio di incappare in una sostanza illegale a loro insaputa.