Tegola per i nerazzurri | NECESSARIA L’OPERAZIONE: brutto infortunio e stagione finita

Arriva la brutta tegola per la squadra nerazzurra: è necessaria l’operazione per il giocatore

In questa stagione di Serie A, tantissimi sono stati gli infortuni anche molto gravi che hanno costretto tantissimi giocatori a dover concludere anticipatamente la loro stagione. Una delle squadre che più di tutte è stata penalizzata da questa situazione è stata la Juventus che ha perso due giocatori importanti come Bremer e Cabal per la rottura del crociato.

Anche l’Atalanta non è stata molto fortunata, visto che ha perso nuovamente Scamacca, così come de Ketelaere per il resto della stagione. Il Torino è stato costretto a giocare per tutta la stagione senza il suo miglior giocatore e capitano Duvan Zapata a causa della rottura del legamento crociato.

La Lazio, invece, a causa di alcuni problemi alle giunture dei tendini, ha perso il difensore spagnolo Patric proprio nel momento decisivo del campionato e nella lotta per un posto in Champions League.

Intanto, arriva la notizia che non ci voleva. In Serie A arriva l’ennesimo infortunio. Sarà necessaria l’operazione chirurgica. Anche per lui la stagione può dirsi conclusa definitivamente.

Serie A, altro infortunio: stagione finita e operazione in vista

La Serie A perde un altro dei suoi protagonista. Infatti, nell’ultimo turno di campionato contro il Bologna, la squadra nerazzurra ha perso per infortunio il difensore, Kolasinac. L’ex Arsenal è uscito anticipatamente dal campo per infortunio.

Il responso è stata la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico a Villa Stuart che è perfettamente riuscito. Dunque, ci sarà la fase riabilitativa e poi il recupero in vista della prossima stagione.

Atalanta, si programma la prossima stagione

Intanto, la squadra nerazzurra, ha già iniziato la programmazione per quanto riguarda la prossima stagione. Tutto dipenderà dalla permanenza o meno di Gasperini. In caso di addio è lotta a tre per la panchina tra Sarri, Thiago Motta e Mancini.

Dalle cessioni dei giocatori passerà molto anche del mercato in entrata. I giocatori che potrebbero lasciare Bergamo e più ricercati sono Ederson e Lookman. Quest’ultimo, quasi certamente verrà ceduto come era già stato promesso nella passata stagione.