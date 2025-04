Classifica stravolta, nuova penalizzazione in arrivo | Ennesimo TERREMOTO nel calcio italiano

Arriva una nuova penalizzazione per la società: ennesimo terremoto per il calcio italiano. Situazione incredibile

Il campionato italiano è arrivato nella sua fase decisiva della stagione. Infatti, tantissime squadre si trovano in lotta per lo scudetto, per un posto in Europa e per la zona retrocessione. Per quanto riguarda la lotta per il tricolore, la sfida è a due tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi.

Gli azzurri, in questo momento, per calendario, numero di impegni e condizione fisica, si trovano ad essere maggiormente lanciati per la vittoria finale. Per quanto riguarda la lotta per un posto in Europa è vera e propria bagarre. Infatti, Atalanta, Juventus, Bologna, Lazio, Fiorentina, Roma e Milan si stanno sfidando per giocare le coppe nella prossima stagione.

Per quanto riguarda la zona retrocessione, invece, il Monza sembra oramai spacciato, il Venezia spera ancora in un miracolo, mentre per il terzultimo posto è lotta a tre tra Empoli, Parma e Lecce.

Intanto, arriva l’ennesimo terremoto che scuote il nostro calcio. Per la squadra arriva l’ennesima penalizzazione in classifica. Una situazione incredibile e classifica stravolta ancora una volta.

Penalizzazione in arrivo: terremoto nel nostro calcio

La classifica di Serie B potrebbe ancora cambiare. Infatti, come si sa, il Cosenza è stato penalizzato di 4 punti in classifica in questa stagione. Ma la situazione potrebbe cambiare ancora perchè il presidente dei calabresi vuole fare ricorso al TAR per cancellare questi punti in meno.

Se il ricorso dovesse essere accolto, allora ecco che la classifica potrebbe cambiare nella lotta salvezza. Il Cosenza rimarrebbe ultimo, ma si avvicinerebbe alle concorrenti. Una situazione che creerebbe bagarre in fondo alla classifica.

Non solo il Cosenza: altri casi di penalizzazione

La penalizzazione non è stata l’unica in questa stagione nel nostro calcio. Scendendo in Serie C, infatti, il Rimini ha avuto lo stesso trattamento per inadempimenti amministrativi.

Addirittura, la Turris ed il Taranto sono state escluse dal campionato e anche le classifiche dei rispettivi gironi sono cambiate, falsando, in un certo qual modo, il campionato. Insomma, una situazione su cui riflettere e che perdura da troppo tempo nel nostro calcio.