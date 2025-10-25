L’Inter non si ferma più, Chivu gongola: nuovo rinforzo ad ottobre | La data della svolta

Da ottobre Christian Chivu avrà una mano in più per provare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra nerazzurra, infatti, dopo essere riuscita ad esordire alla grande contro il Torino, si è fermata per ben due volte perdendo in rimonta prima contro l’Udinese per 2-1 a San Siro e successivamente nella partita contro la Juventus per 4-3 allo scadere.

La squadra di Christian Chivu aveva evidenziato tantissime problematiche, alcune delle quali molto simili a quelle della passata stagione in cui i nerazzurri sono apparsi in certi casi molli e troppo sconnessi tra di loro, soprattutto contro formazioni che mantengono un blocco basso per poi ripartire in contropiede.

Poi la svolta che ha portato a tante vittorie di fila e che ha rimesso le cose in carreggiata, anche se il lavoro da fare è ovviamente ancora tanto per cancellare vecchi fantasmi.

Intanto, i nerazzurri, ricevono una grande notizia e a partire dal mese di ottobre potrebbero avere un supporto in più per provare a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Inter, da ottobre cambia la musica: ecco cosa succede

Il 29 ottobre potrebbe essere una data importante per l’Inter. I nerazzurri, infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di FC Inter 1908, potrebbero riabbracciare il loro tifo organizzato. Dopo quanto successo con lo scandalo della curva, i tifosi non indagati e condannati, potranno ritornare allo stadio.

La partita è quella contro la Fiorentina e la nuova struttura della Curva Nord dovrebbe unirsi sotto un’unica bandiera chiamata ‘Secondo anello verde’. Una data che potrebbe rappresentare una svolta visto che il tifo organizzato era rimasto in silenzio nelle partite precedenti.

Inter, adesso un mese molto complicato

Il mese di ottobre sarà uno di quelli parecchio complicati per la squadra nerazzurra. Gli uomini di Christian Chivu, infatti, dovranno affrontare parecchi scontri diretti sia in campionato che in Europa.

Partite come quelle contro Napoli, Lazio, Fiorentina, Milan e Atletico Madrid sicuramente non saranno una passeggiata di salute. Ma per puntare in alto, l’obiettivo dovrà essere necessariamente quello della conquista dei tre punti. Insomma, bisogna cancellare la scorsa stagione e vendicare lo scudetto perso.